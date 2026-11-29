Trước thực tế một số người lao động bị mất việc làm trong thời điểm cận tết, PV Báo SGGP đã trao đổi với ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, về các giải pháp bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ đời sống và kết nối việc làm mới, giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống.

* PHÓNG VIÊN: Mất việc làm ở thời điểm trước tết là cú sốc với người lao động (NLĐ). LĐLĐ TPHCM có giải pháp gì để NLĐ được đón tết đủ đầy, ấm áp?

- Ông PHÙNG THÁI QUANG: Để hạn chế tình trạng NLĐ bị ảnh hưởng quyền lợi do doanh nghiệp (DN) khó khăn, chủ trương của LĐLĐ TPHCM là Công đoàn phải chủ động giám sát, nắm tình hình từ sớm. Khi phát hiện nguy cơ phát sinh tranh chấp do DN khó khăn, giảm giờ làm, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, Công đoàn cơ sở phải nhanh chóng tổ chức đối thoại, thương lượng tìm hướng giải quyết. Trường hợp DN có nguy cơ ngừng hoạt động, giải thể, Công đoàn cơ sở phải báo cáo ngay với Công đoàn cấp trên để xây dựng phương án bảo vệ quyền lợi NLĐ từ sớm.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TPHCM yêu cầu các cấp Công đoàn rà soát đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do mất việc, giảm việc, nợ lương để đề xuất chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là các trường hợp ưu tiên cùng với nhóm có thu nhập thấp, người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; làm việc trong môi trường đặc thù; đoàn viên nghiệp đoàn…

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

* Riêng trường hợp 1.518 đoàn viên, NLĐ mất việc do Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) giải thể, Công đoàn triển khai những chính sách hỗ trợ cụ thể nào?

- Ngay khi Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) công bố kế hoạch ngừng hoạt động, Công đoàn thành phố đã nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp làm việc với DN nhằm đảm bảo các quyền lợi của NLĐ. Các cấp Công đoàn đã rà soát từng trường hợp, đặc biệt lưu tâm đến lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ hoặc gia đình khó khăn để đề xuất chính sách chăm lo khẩn cấp từ nguồn tài chính Công đoàn.

LĐLĐ thành phố thống nhất hỗ trợ toàn bộ 1.518 đoàn viên, NLĐ mất việc với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 1.362 đoàn viên, NLĐ làm việc trực tiếp tại công ty, mức 2 triệu đồng/người; hỗ trợ 156 NLĐ làm việc tại dự án ECCO, mức 1 triệu đồng/người. Công đoàn công ty còn chủ động xây dựng phương án và xin chủ trương chi hỗ trợ từ nguồn tài chính tích lũy của Công đoàn cơ sở với mức 1 triệu đồng/đoàn viên và 800.000 đồng/trường hợp với NLĐ chưa là đoàn viên.

Mặt khác, Công đoàn cơ sở đang tổng hợp danh sách các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Công đoàn cấp trên đưa vào diện ưu tiên xem xét, thụ hưởng các chương trình chăm lo tết của Công đoàn thành phố, giúp NLĐ an tâm hơn trong những ngày sắp tới.

* Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, LĐLĐ TPHCM có giải pháp gì để NLĐ mất việc sớm tìm được việc làm mới, thưa ông?

- Để giúp NLĐ sớm ổn định cuộc sống và bảo đảm trọn vẹn các quyền lợi hợp pháp khi DN chấm dứt hoạt động, LĐLĐ thành phố đã chủ động cùng các ngành, cơ quan chức năng địa phương phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc công ty triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ NLĐ. LĐLĐ thành phố chỉ đạo Công đoàn KCN số 5 phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm, Ban Quản lý các KCX và CN TPHCM, Ban Giám đốc Công ty ECCO và các doanh nghiệp ở khu vực Bàu Bàng tổ chức ngày hội việc làm từ ngày 16 đến 19-11. Chương trình thu hút hàng chục doanh nghiệp uy tín tham gia tuyển dụng trực tiếp, tạo điều kiện cho đoàn viên, NLĐ tiếp cận thông tin, phỏng vấn và chuyển đổi công việc mới sau khi nghỉ việc, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn thu nhập.

Mục tiêu LĐLĐ thành phố hướng đến là mỗi đoàn viên, NLĐ đều có điểm tựa khi gặp biến cố, được bảo vệ quyền lợi chính đáng và có thêm niềm tin để vươn lên ổn định cuộc sống và gắn kết với tổ chức Công đoàn. Với vai trò đại diện, tổ chức Công đoàn luôn bên cạnh, đồng hành, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ.

HỒNG ĐÀO thực hiện