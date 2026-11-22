Với công nhân, người lao động (NLĐ), tăng lương dù ít hay nhiều, đều là mong mỏi lớn. Sau khi trang trải các chi phí thiết yếu, nếu còn dư một chút, họ có thể mua thêm món ngon cho bữa cơm, tặng con món đồ chơi nhỏ hay dành dụm tìm một chỗ trọ tươm tất, an ninh hơn...

Những mong muốn ấy, thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng với nhiều công nhân, NLĐ đôi khi phải chờ đợi rất lâu.

Trong nhiều gia đình công nhân, tiền phòng trọ, điện nước, ăn uống, học phí, gửi trẻ… chiếm phần lớn thu nhập. Mỗi khi con bệnh, cha mẹ đau ốm hoặc đến kỳ đóng học phí cho con, họ lại phải cân nhắc từng khoản chi tiêu.

Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của NLĐ làm công hưởng lương trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 10,1 triệu đồng/tháng, tăng 738.300 đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là mức bình quân, không phải mọi NLĐ đều nhận được.

Với người ở trọ, nuôi con nhỏ và chưa có khoản tích lũy, một biến cố bất ngờ cũng có thể khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Thu nhập được cải thiện sẽ giúp họ chăm lo tốt hơn cho sức khỏe, tạo điều kiện tốt hơn cho việc học của con.

Đồng lương ổn định cho phép NLĐ nghĩ đến những dự định lâu dài, thay vì chỉ lo xoay sở từng tháng. Người trẻ có thể học thêm để tìm công việc tốt hơn, dành dụm mua nhà hoặc tính chuyện lập gia đình, sinh con. Người không còn trẻ có thể chuẩn bị khoản dự phòng khi sức khỏe giảm sút.

Một khoản tích lũy dù chưa nhiều cũng giúp họ chủ động hơn trước những bất trắc. Thu nhập còn quyết định NLĐ có bao nhiêu thời gian dành cho bản thân và gia đình. Không ít công nhân sau giờ làm, thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần, vẫn tranh thủ kiếm thêm bằng chạy xe công nghệ, bán hàng online hoặc nhận thêm việc để trang trải cuộc sống.

Vì thế, một buổi tối được ăn cơm cùng gia đình, chơi với con hay cuối tuần đưa cả nhà đi công viên là những niềm vui bình dị nhưng không phải ai cũng có điều kiện tận hưởng.

Từ ngày 1-1-2027, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP, tăng từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng. Dù chưa thể giải quyết được áp lực chi tiêu, nhưng đó là động thái rất đáng được ghi nhận, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến thu nhập và đời sống của NLĐ.

TPHCM hướng đến mục tiêu trở thành thành phố đáng sống. Với NLĐ, điều đó thể hiện qua những nhu cầu thiết yếu mỗi ngày: một chốn an cư, trường học tốt cho con, dịch vụ y tế thuận tiện, không gian công cộng lành mạnh để gia đình thư giãn, gắn kết...

Thành phố đáng sống phải là nơi NLĐ có việc làm ổn định, có thu nhập đủ trang trải và có cơ hội xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.

Sau mỗi ngày làm việc, NLĐ cần được nghỉ ngơi, học tập, giải trí, chăm sóc gia đình... Tăng lương chưa thể giải quyết ngay mọi khó khăn của NLĐ nhưng đã phần nào giúp họ giảm áp lực chi tiêu, cải thiện điều kiện sinh hoạt và có thêm thời gian cho những điều ý nghĩa.

Vì thế, có được cuộc sống tốt hơn bằng chính sức lao động của mình không chỉ là mong muốn mà còn là quyền chính đáng của NLĐ.

PHƯƠNG TRANG