Từ 5-10, nộp hồ sơ trợ cấp hưu trí xã hội tại bất kỳ bộ phận một cửa

Người đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa. Thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Từ ngày 5-10, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng theo quy định mới tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Ba hình thức nộp hồ sơ

Người đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hoặc người giám hộ lập tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 ban hành kèm nghị định.

Mẫu số 01 - Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Hồ sơ được gửi bằng một trong 3 hình thức: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đề nghị cư trú tổ chức xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung; thẩm định và quyết định việc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng, Chủ tịch UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chuyển nơi cư trú và có đề nghị tiếp tục hưởng tại nơi ở mới, UBND cấp xã nơi cư trú cũ và nơi cư trú mới thực hiện việc chuyển hồ sơ, chi trả theo quy định.

Mức trợ cấp 540.000 đồng/người/tháng

Người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được nhận 540.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Bộ Y tế, đến tháng 7, cả nước có khoảng 2,5 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Chính sách góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, hỗ trợ bảo đảm đời sống người cao tuổi.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 21-8-2026, có hiệu lực từ ngày 5-10-2026.

NGỌC DUNG