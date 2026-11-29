Từ tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội và chủ nhà trọ, nhiều nguồn lực đang được huy động để chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người lao động (NLĐ) và người dân khó khăn. Những phần quà, chuyến xe nghĩa tình, mái ấm được sửa sang, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp hơn.

Chăm lo từ sớm

Tối 23-11, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà công nhân, NLĐ dịp Tết Đinh Mùi 2027, chính thức khởi động các hoạt động chăm lo tết trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, 300 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên nghiệp đoàn được chuyển khoản 1 triệu đồng/người, nhận phần quà trị giá 350.000 đồng, lì xì và voucher mua sắm.

Là một trong số những người nhận quà, chị Nguyễn Thị Nga, công nhân Công ty TNHH Freetrend (KCX Linh Trung 1) rất xúc động khi nhận được khoản hỗ trợ tết sớm.

Cùng niềm vui, anh Văn Phụng, công nhân Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (KCX Linh Trung 2, TPHCM), cho biết nhiều tháng qua công ty giảm đơn hàng. Để có thêm thu nhập nuôi 2 con, anh tranh thủ chạy xe công nghệ sau giờ làm. Tuy nhiên, tháng 8 vừa qua, anh bị tai nạn giao thông nên phải nghỉ việc một thời gian. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, công ty đã bố trí anh trở lại làm việc ở bộ phận in ấn. “Nay nhận được quà chăm lo tết sớm, tôi thấy ấm lòng lắm”, anh Phụng chia sẻ.

Chị Trần Thị Kim Loan, nhân viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sài Gòn, dự định dành khoản hỗ trợ 1 triệu đồng làm chi phí thăm con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Lâm Đồng. Là mẹ đơn thân nuôi 2 con, chị phải chắt chiu đồng lương viên chức để trang trải cuộc sống. “Mẹ con tôi sẽ có cái tết sớm nhờ sự chăm lo này”, chị Loan bày tỏ.

Niềm vui của công nhân tại Chương trình họp mặt, tặng quà công nhân lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027 do LĐLĐ TPHCM tổ chức, tối 23-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, các cấp công đoàn triển khai chăm lo tết từ sớm với phương châm không để đoàn viên, NLĐ khó khăn không có tết. Thành phố dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 trường hợp; mức tối đa 1 triệu đồng/người đối với diện thông thường và 2 triệu đồng/người đối với trường hợp đặc biệt khó khăn, phấn đấu 100% người lao động khó khăn được thụ hưởng ít nhất một hình thức chăm lo.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, chương trình Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027 dự kiến trao 7.500 vé, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay cho công nhân xa quê, kèm tiền ăn dọc đường và quà tặng. Công đoàn cũng tổ chức các phiên chợ tết hỗ trợ khoảng 10.000 đoàn viên, NLĐ tiết kiệm chi phí mua sắm; triển khai Bữa cơm tất niên Công đoàn, Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng và các hoạt động chăm lo cho NLĐ ở lại thành phố, làm việc xuyên tết.

Điểm mới năm nay là chương trình mở rộng đối tượng chăm lo đến NLĐ tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn và các nghiệp đoàn; vận động doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng tết, mức thưởng và thời gian chi trả. Công đoàn còn dự kiến tổ chức chương trình “Tự hào công nhân Thành phố Bác” cho 10.000 công nhân ở lại thành phố tham quan các di tích, cảnh quan và chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại.

TP Hà Nội dự kiến dành hơn 958 tỷ đồng trao 1,28 triệu suất quà dịp Tết Đinh Mùi 2027 cho người có công, người hưởng lương hưu, hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng chính sách, xã hội; đồng thời đề xuất tặng quà 800.000 đồng cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lan tỏa sự sẻ chia

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị các hoạt động chăm lo tết. Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu Công nghệ cao TPHCM) tiếp tục tổ chức chương trình “SEHC hometown - Đồng hành cùng nhân viên về quê đón tết”, dự kiến có gần 1.000 NLĐ tham gia.

Công ty tài trợ vé xe 2 chiều cho NLĐ và người thân; ngoài lương tháng 13 còn có thưởng năng suất khi NLĐ trở lại làm việc sau tết. Doanh nghiệp cũng tổ chức chương trình Tết sum vầy, tặng quà, phiếu mua hàng cho NLĐ.

Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TPHCM) dự kiến tặng mỗi NLĐ một phần quà khoảng 500.000 đồng, tổ chức văn nghệ trước kỳ nghỉ và bố trí 24 chuyến xe đưa gần 500 công nhân về quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Hoạt động chăm lo còn lan tỏa đến các khu nhà trọ. Vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm Tại (phường An Phú Đông) dự kiến tổ chức tiệc tất niên cho khoảng 400 NLĐ thuê trọ, tặng mỗi phòng một phần quà trị giá 400.000 đồng. Tổng kinh phí tổ chức tiệc và tặng quà khoảng 150 triệu đồng/năm.

Bà Bùi Thị Bên (phường Tăng Nhơn Phú) duy trì việc gói bánh tét, tặng quà và tổ chức tiệc tất niên cho hơn 100 công nhân, NLĐ, sinh viên đang thuê trọ. Từng ở trọ, bà thấu hiểu nỗi khó khăn của NLĐ xa quê nên muốn góp chút tình cảm để mọi người có thêm niềm vui.

Bên cạnh chăm lo công nhân, NLĐ, TPHCM còn huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự kiến triển khai chương trình Mái ấm mùa xuân năm 2027, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM dự kiến dành 40.000 suất quà chăm lo người dân khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương. Trong đó, thông qua Festival Nhân ái 2026, hội đã vận động nguồn lực chăm lo khoảng 10.000 suất quà; các cơ sở hội và đơn vị trực thuộc vận động gần 30.000 phần quà, tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thành phố hiện có hơn 7.910 người được chăm sóc thường xuyên tại 18 trung tâm bảo trợ xã hội công lập và hơn 4.040 trường hợp tại các cơ sở ngoài công lập. Thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi, mừng thọ người cao tuổi và chuẩn bị chăm lo tết cho các nhóm đối tượng trên. Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cũng tiếp tục đẩy mạnh kết nối việc làm, hỗ trợ NLĐ tìm việc dịp cuối năm.

Từ những phần quà, chuyến xe về quê đến bữa cơm tất niên nơi xóm trọ, sự chung tay của các tổ chức, DN và cộng đồng đang góp phần để NLĐ, người dân khó khăn đón một mùa xuân ấm áp hơn.

* Ông NGUYỄN NGỌC TÝ, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang nón Sơn (phường Xuân Hòa, TPHCM): Người lao động xứng đáng được ghi nhận Chăm lo tết cho NLĐ luôn là một trong những ưu tiên của doanh nghiệp. Công ty chú trọng chi trả đầy đủ lương, thưởng đúng thời hạn để nhân viên yên tâm đón tết, đồng thời thăm hỏi, tặng quà những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Sau một năm làm việc với nhiều nỗ lực, NLĐ xứng đáng được ghi nhận, sẻ chia. Sự chăm lo không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng của doanh nghiệp đối với NLĐ. * Anh NGUYỄN TĂNG PHÁP, nhân viên Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu Công nghệ cao TPHCM): Thêm động lực gắn bó Chương trình hỗ trợ xe đưa công nhân về quê rất thiết thực, nhất là với những người ở xa, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công ty còn tặng quà, phiếu mua hàng để NLĐ chủ động mua sắm dịp tết. Những phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sau một năm làm việc vất vả, giúp chúng tôi có thêm động lực làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. HỒNG ĐÀO - PHƯƠNG TRANG ghi

HỒNG ĐÀO - THÁI PHƯƠNG