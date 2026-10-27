Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chiều 27-10, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra, khảo sát hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thực hiện: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát nhóm các dự án hệ thống giao thông vận tải khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhóm dự án này gồm các dự án đường, nút giao thông và công trình công cộng.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại công trường Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn kiểm tra, chiều 27-10-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi khảo sát thực tế, đoàn công tác việc với chủ đầu tư để nghe báo cáo tiến độ triển khai và các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn.

Qua các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương các sở, ban, ngành của TPHCM và chủ đầu tư phối hợp triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, trong đó có Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM, chiều 27-10-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đây là các dự án lớn và đặc biệt quan trọng đối với TPHCM, trên cơ sở các cơ chế, chính sách mới của Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, quy trình và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án.

Trong bối cảnh thành phố đang tập trung huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong việc tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM, được triển khai trên diện tích gần 47 ha theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hợp đồng BT. Dự án có mức đầu tư trên 29.600 tỷ đồng, thi công từ năm 2026-2028. Dự án được quy hoạch theo triết lý “Của dân – Do Dân – Vì Dân”, với 3 phân khu không gian đồng tâm mang ý nghĩa xuyên suốt. Công nhân làm việc trên công trường Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM vào chiều 27-10. Ảnh: VIỆT DŨNG Công trình Trung tâm Hành chính sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón mỗi ngày từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại. Sau giờ hành chính, đây là không gian kéo dài nhịp sống đô thị vào ban đêm, nơi người dân đến vui chơi, đi dạo. Bên cạnh đó là Nhà hát đa năng kết hợp với Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa khoảng 2.000 chỗ, sẽ là nơi sáng đèn hàng đêm cho các show biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm đến các sinh hoạt cộng đồng. Công viên trung tâm nổi bật với mặt hồ rộng khoảng 12ha, được thiết kế theo triết lý hội thủy, khởi sinh - nơi vạn vật sinh sôi, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đây sẽ là không gian trình diễn nhạc nước, pháo hoa, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới đầy sức hút của Khu đô thị mới Thủ Thiêm và TPHCM.

VĂN MINH