Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xây dựng, quy hoạch đô thị xanh

Sáng 23-10, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kiến trúc TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông minh cho quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý công trình xanh trong đô thị”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn và đề xuất các giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Theo đó, các đại biểu đã nhấn nhấn mạnh, bên cạnh yếu tố ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, còn phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

Chủ tọa đoàn điều hành hội thảo

Các nhóm chủ đề trọng tâm được các đại biểu tập trung thảo luận, gồm: kiến trúc và quy hoạch đô thị bền vững; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đô thị thông minh; công nghệ xây dựng và vật liệu bền vững; phát triển hạ tầng giao thông và quản lý đô thị hiện đại.

Ban tổ chức tặng hoa cho các diễn giả

Các nội dung thảo luận cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và khai thác hiệu quả các thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ phát triển đô thị.

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, việc liên thông kết quả nghiên cứu trên các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, công nghệ số, vật liệu xây dựng và giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần mở rộng cách tiếp cận liên ngành, hướng tới giải quyết các thách thức đô thị một cách đồng bộ và hiệu quả.

THẢO NGUYỄN