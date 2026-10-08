“Dải lụa ký ức” mở góc nhìn mới về hồ Hoàn Kiếm

Ngày 8-10, không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” chính thức mở đón người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc đường Lê Thái Tổ, Hà Nội.

Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” chính thức mở đón người dân, du khách. Video: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trong ngày đầu mở đón, nhiều người dân và du khách dừng chân khám phá, trải nghiệm công trình. Tuyến đi bộ được thiết kế như một dải lụa mềm, len giữa những hàng cây ven hồ, có những đoạn mở ra hướng nhìn về mặt nước và Tháp Rùa.

Người dân, du khách dừng chân khám phá, trải nghiệm công trình. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Điểm đặc biệt của công trình là các khung gương được bố trí dọc tuyến đi bộ. Qua những khung gương, hình ảnh cây xanh, mặt hồ, Tháp Rùa và dòng người qua lại được phản chiếu ở nhiều góc độ, tạo nên những khung cảnh khác lạ so với góc nhìn thường ngày.

Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo thiết kế, tuyến đi bộ được nâng nhẹ khỏi mặt đất, chuyển hướng theo hệ thống cây xanh hiện hữu nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn. Những đoạn chuyển hướng cũng được bố trí thành các khoảng dừng, để người dân có thể ngắm cảnh, trò chuyện hoặc chụp ảnh.

Người dân có thể ngắm cảnh, trò chuyện hoặc chụp ảnh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Những tấm ván gỗ chạy dọc tuyến cầu tạo cảm giác mềm mại giữa không gian cây xanh ven hồ. Hệ thống đèn LED được bố trí men theo mặt sàn, hứa hẹn tạo nên những đường sáng nổi bật khi không gian lên đèn.

Người dân tỏ ra thích thú với công trình. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Không chỉ thu hút người dân Thủ đô, công trình cũng nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của du khách. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, ghi lại những góc nhìn mới giữa hàng cây và mặt nước. Vào buổi tối, hệ thống chiếu sáng dọc tuyến được kỳ vọng tạo thêm hiệu ứng thị giác, giúp không gian trở nên sinh động nhưng vẫn giữ sự hài hòa với cảnh quan hồ Hoàn Kiếm.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, “Dải lụa ký ức” được triển khai theo hình thức xã hội hóa, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Không gian nghệ thuật được xây dựng theo hướng tạm thời, dự kiến trưng bày từ ngày 8-10 đến hết ngày 2-12.

Sau thời gian trưng bày, công trình sẽ được tháo dỡ, trả lại nguyên trạng khu vực. Theo đơn vị thực hiện, ý tưởng của công trình không nhằm tạo thêm biểu tượng cố định bên hồ Hoàn Kiếm, mà mở ra một trải nghiệm mới để người dân, du khách cảm nhận không gian quen thuộc theo cách khác.

TIẾN CƯỜNG