TPHCM đề xuất cơ chế, chính sách linh hoạt cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

UBND TPHCM vừa có tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách, biện pháp về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Người dân phản ánh tình trạng xuống cấp tại khu vực hành lang chung cư 24 Ngô Quyền, phường An Đông, TPHCM.

Cụ thể, TPHCM đề xuất phạm vi dự án thuộc diện điều chỉnh được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Miễn xem xét điều kiện về tách thành dự án độc lập đối với diện tích đất trong phạm vi dự án. Miễn thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Trường hợp quy hoạch không khả thi để kêu gọi đầu tư, UBND cấp xã được quyết định các chỉ tiêu kỹ thuật khi phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và không cần đáp ứng điều kiện phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Tuy nhiên, dự án phải bảo đảm kết nối giao thông, các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên và cây xanh công cộng theo quy định.

Ngoài ra, UBND cấp xã được tổ chức hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư thông qua số phiếu cao nhất của đại diện chủ sở hữu. Nếu không thể tổ chức hội nghị theo quy định, UBND cấp xã có thể lấy ý kiến bằng phiếu.

Trường hợp không thực hiện được theo các phương thức này, UBND cấp xã quyết định chỉ định chủ đầu tư theo quy định của từng nguồn vốn. Đồng thời quyết định áp dụng hệ số K cho từng dự án và công bố công khai theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế bố trí ngân sách để sửa chữa phần diện tích sử dụng chung tại các chung cư cũ xây dựng trước năm 1994 có sở hữu hỗn hợp. Việc bố trí vốn nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng, khả năng chịu lực và ổn định của công trình.

Hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện tái định cư tại dự án được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM. Các trường hợp này không phải bốc thăm, không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Dự thảo đề xuất Nhà nước hỗ trợ chủ đầu tư 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án. Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức di dời, cưỡng chế di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Chủ đầu tư dự án cũng được vay vốn ưu đãi từ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) và hưởng hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Theo UBND TPHCM, từ năm 1999, thành phố đã có chủ trương xây dựng và sửa chữa chung cư, nhà tập thể hư hỏng nặng. Năm 2008, thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm.

Toàn thành phố hiện có 521 chung cư cũ xây dựng trước năm 1994, với 31.004 căn hộ. Trong đó, có 2.252 căn hộ sở hữu nhà nước và 28.752 căn hộ sở hữu tư nhân. Trong số này, 64 chung cư (106 lô), với 8.577 căn hộ, thuộc trường hợp phải phá dỡ. Trong đó, gồm 1.791 căn hộ sở hữu nhà nước và 6.786 căn hộ sở hữu tư nhân. Còn 457 chung cư (507 lô) không thuộc trường hợp phá dỡ, cần khẩn trương rà soát, phân loại lập dự toán kinh phí sửa chữa.

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