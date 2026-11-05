Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị thăm, làm việc với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Chiều 5-11, đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) do đồng chí Thiệu Văn Huy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị, làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Đoàn Đại biểu Tạp chí Cầu thị đến thăm và làm việc với Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM. Ảnh: VIỆT NGA

Tiếp đoàn tại tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) có đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng các thành viên Ban Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, đại diện Ban Biên tập, các phòng, ban chuyên môn của Báo SGGP. Cùng tham dự buổi tiếp có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Minh giới thiệu khái quát về quá trình thành lập, chức năng và nhiệm vụ của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, cơ quan sẽ ưu tiên báo điện tử và truyền thông số; liên tục đổi mới sản phẩm, phương thức phân phối nội dung phù hợp với từng nhóm công chúng mục tiêu. Song song đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng hạ tầng và nền tảng dùng chung; tăng cường chia sẻ nguồn lực, nội dung và bảo vệ bản quyền báo chí.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM (bên phải) và đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc), chiều 5-11. Ảnh: VIỆT NGA



Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM bảo đảm tối đa nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng bước nâng cao năng lực tự chủ tài chính theo cơ chế được phê duyệt; phát triển kinh tế báo chí, mở rộng các nguồn thu hợp pháp và sử dụng hiệu quả ngân sách, tài sản công, trong đó ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Đến năm 2030, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phấn đấu trở thành cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện phát triển vượt bậc; chủ động tham mưu, đề xuất nghiên cứu mô hình hướng tới thành lập cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia, có vị thế và tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM - Tổng Biên tập Báo SGGP trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGA

Đánh giá cao mô hình hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị Thiệu Văn Huy nhận định việc hợp nhất các cơ quan báo chí thành phố là cách làm sáng tạo, mang lại những gợi ý và kinh nghiệm thực tiễn có giá trị để nghiên cứu, học hỏi.

Đồng chí Thiệu Văn Huy (giữa), Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị, tại buổi làm việc với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: VIỆT NGA

Giới thiệu về Tạp chí Cầu Thị - Cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Thiệu Văn Huy cho biết Tạp chí là ấn phẩm bán nguyệt san. Những năm gần đây, Tạp chí Cầu Thị có sự đổi mới nội dung, hình thức các bài viết. Trong đó nội dung trọng tâm là tuyên truyền lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tư tưởng Tập Cận Bình. Hiện mỗi ngày Tạp chí Cầu Thị điện tử có 100 triệu lượt truy cập; lượng phát hành tạp chí in khoảng 2,5 triệu bản mỗi kỳ.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, tặng quà lưu niệm đến đồng chí Thiệu Văn Huy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị. Ảnh: VIỆT NGA

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP, điểm lại quá trình hình thành, phát triển của Báo SGGP. Đồng chí Nguyễn Khắc Văn cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức các ấn phẩm báo in, báo điện tử (trong đó có Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn), cũng như định hướng phát triển nội dung đa dạng trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái số của Báo SGGP.

Ngoài ra, hai bên chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát triển kinh tế báo chí trong môi trường số, tổ chức bộ máy, nhân sự và ứng dụng công nghệ trong tác nghiệp.

PHƯƠNG NAM