Kiên quyết điều chuyển vốn dự án chậm tiến độ trong 2 tháng nước rút

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, 2 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Chiều 5-11, UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2026 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 11. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Đẩy mạnh đầu tư, kích cầu tiêu dùng

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung thảo luận các giải pháp cho 2 tháng nước rút cuối năm 2026. Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, cùng với giải ngân vốn đầu tư công, thành phố tập trung thúc đẩy giải ngân nguồn vốn tư nhân nhằm bảo đảm kế hoạch tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Sở đã làm việc với các khu công nghệ cao, khu chế xuất và rà soát dự án có vốn đầu tư trên 100 triệu USD.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, hiện tỷ lệ giải ngân của các địa phương đạt 78%, từng bước theo kịp tiến độ chung của thành phố. Dù vậy, vẫn còn 20 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đồng thời tập trung điều hòa vốn, đề xuất các dự án trung hạn phục vụ phát triển kinh tế địa phương để kịp tổng hợp, trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, Sở NN-MT TPHCM sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể, ưu tiên các hồ sơ có khả năng sớm phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Về đấu giá đất, tại Thủ Thiêm, 4 lô đất đã có quyết định đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 16.000 tỷ đồng. Phương án đấu giá 3.790 căn hộ và 5 lô đất từ R1 đến R5 cũng đã được phê duyệt với giá khởi điểm hơn 18.200 tỷ đồng. Thành phố dự kiến tổ chức hai đợt đấu giá vào ngày 27-11 và 10-12.

Trong khi đó, ngành công thương đẩy mạnh chương trình khuyến mãi tập trung từ ngày 11-11, với kỳ vọng tăng doanh thu dịch vụ 20% và thương mại điện tử 50-60%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi thêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết, thành phố triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 mang tên Vibrant HCMC theo mô hình “5 trong 1”, với mục tiêu đóng góp khoảng 0,3-0,4% vào tăng trưởng chung của thành phố trong những tháng cuối năm.

Chương trình liên kết các hoạt động mua sắm, du lịch, giải trí với thương mại điện tử và thanh toán số. Theo đó, thành phố kết nối các hoạt động trực tiếp với trực tuyến; những chương trình tại điểm bán và sự kiện phải được liên kết với các sàn thương mại điện tử, ngân hàng cùng các chương trình tín dụng. Qua đó, hướng tới thu hút người tiêu dùng đang mua sắm trên mạng đến tham gia các sự kiện, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ trực tiếp.

Dự kiến, thành phố tổ chức hơn 60 sự kiện, trong đó khoảng 35 sự kiện, hoạt động diễn ra trong tháng 11 và tháng 12, sau đó tiếp tục duy trì trong những tháng tiếp theo. Chương trình có sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng. Theo đồng chí, các ngân hàng đã cam kết tham gia các gói kích cầu tiêu dùng với quy mô hơn 10.000 tỷ đồng.

Điều chuyển vốn của dự án chậm tiến độ

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, hai tháng cuối năm là giai đoạn nước rút có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trực tiếp của từng lĩnh vực.

Để đạt mức tăng trưởng GRDP quý 4 là 13,23%, thành phố đặt yêu cầu tăng trưởng đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 14,14%; thương nghiệp 11,74%; xây dựng 17,11%; vận tải, kho bãi 19,14%; kinh doanh bất động sản 9,99%; dịch vụ lưu trú, ăn uống 10,28%...

Chủ tịch UBND TPHCM giao các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, thúc đẩy các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách. Cơ quan thuế, hải quan và đơn vị liên quan tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

"Mỗi nhiệm vụ đều phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện", Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố còn khoảng 29.300 tỷ đồng cần giải ngân trong thời gian còn lại của năm, bình quân mỗi tháng phải đạt gần 15.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi phải rà soát kỹ tiến độ từng dự án, xác định rõ khả năng thực hiện để có phương án điều hành vốn phù hợp.

Đồng chí yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện sang các dự án có tiến độ tốt, còn khả năng tiếp nhận và giải ngân thêm vốn. Việc điều hành phải bám sát thực tế, không để nguồn lực bị đình trệ trong khi các dự án có khả năng triển khai lại thiếu vốn.

Đồng chí lưu ý, phải tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư tư nhân trong nước; đề nghị các cơ quan chức năng rà soát từng dự án, làm rõ khối lượng đầu tư có khả năng thực hiện trong quý 4 để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa nguồn vốn vào nền kinh tế.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh triển khai chương trình kích cầu “5 trong 1”, tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực công thương, du lịch, văn hóa và thể thao. Theo đồng chí, các chương trình thương mại, du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao phải được kết nối thành những hoạt động có sức lan tỏa, thu hút người dân và du khách, qua đó thúc đẩy tiêu dùng, tăng trưởng khu vực dịch vụ.

"Thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật có khả năng thu hút đông đảo công chúng nhưng cần tổ chức, khai thác đồng bộ hơn, nhất là trong những tháng cuối năm", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Về chương trình khám sức khỏe toàn dân, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ngành y tế phối hợp chặt chẽ Công an TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM và chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch tăng tốc trong hai tháng cuối năm.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tổ chức khám sức khỏe cho công nhân, người lao động - nhóm còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận chương trình. Đồng chí yêu cầu các đơn vị nỗ lực phấn đấu nâng tỷ lệ người dân được khám sức khỏe lên mức cao nhất.

Đối với việc triển khai Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch UBND TPHCM nhận xét tiến độ chuẩn bị một số văn bản còn chậm. Đồng chí yêu cầu giám đốc các sở, ngành tập trung hoàn thành những nghị quyết, quyết định thuộc trách nhiệm được giao, bảo đảm đúng kế hoạch; đồng thời giao Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ này.

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