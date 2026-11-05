Gỡ vướng về thuế, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Ngày 5-11, tại TPHCM, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc về thuế và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp”. Các ý kiến trao đổi tại tọa đàm tập trung giải đáp những khó khăn, rủi ro pháp lý trong thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội (BHXH) và quản lý lao động.

Tham gia tọa đàm có đại diện Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Công an TPHCM, Thuế TPHCM, BHXH TPHCM cùng các chuyên gia pháp lý, hiệp hội và doanh nghiệp. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) của Báo Pháp luật Việt Nam.

Nhà báo Hà Ánh Bình, phát biểu tại tọa đàm

Theo nhà báo Hà Ánh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, nhiều chính sách về thuế, lao động và BHXH thay đổi trong năm 2026, tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp. Nhiều đơn vị còn vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, quản lý hóa đơn, nghĩa vụ thuế khi ngừng hoạt động, xác định đối tượng và tiền lương đóng BHXH, làm gia tăng chi phí tuân thủ và nguy cơ bị xử phạt.

Tại tọa đàm, đại diện một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng bị mạo danh, phát sinh nghĩa vụ thuế sau chuyển nhượng, thay đổi địa điểm kinh doanh và bị tạm hoãn xuất cảnh.

Các chuyên gia trao đổi tại tọa đàm

Giải đáp tại tọa đàm, ông Nguyễn Duy Khiêm, Phó Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 5 (Thuế TPHCM), hướng dẫn cá nhân, doanh nghiệp bị mạo danh có thể gửi hồ sơ khiếu nại trực tuyến để được xem xét, xử lý; đồng thời lưu ý việc hoàn tất thủ tục, nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng, thay đổi địa điểm kinh doanh.

Về BHXH, Thạc sĩ Đoàn Công Yên, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM lưu ý, dù hợp đồng mang tên cộng tác viên, dịch vụ hay khoán việc, nếu bản chất là quan hệ lao động có trả lương, chịu sự quản lý, điều hành thì vẫn phải xem xét nghĩa vụ tham gia BHXH. Tiền lương làm căn cứ đóng phải phù hợp hợp đồng và quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TPHCM phát biểu tại tọa đàm

Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TPHCM cho biết, với tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ BHXH kéo dài vẫn diễn ra, đơn vị đang tăng cường rà soát, công khai thông tin đơn vị chậm đóng, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Các chuyên gia cũng giải đáp vướng mắc về sử dụng lao động tự do, thuê đơn vị cung ứng lao động; khuyến nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật chính sách, hoàn thiện hồ sơ và tuân thủ pháp luật.

Qua tọa đàm, ban tổ chức sẽ tổng hợp những kiến nghị, câu hỏi chưa được giải đáp để chuyển cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

MẠNH THẮNG