Đổi mới phương thức lý luận, phê bình trong kỷ nguyên số

Đoàn đại biểu dự Hội nghị tập huấn chuyên đề văn học, nghệ thuật TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến" ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Tham dự hội nghị có các đồng chí: PGS.TS, nhà văn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, thành viên Ban Tham vấn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM...

NSND Tấn Giao và NSƯT Lê Hồng Thắm trình bày bài ca cổ "Duyên quê" của soạn giả - NSND Viễn Châu trước giờ khai mạc hội nghị. Ảnh: THANH HIỆP

Hội nghị tập huấn mở đầu với chuyên đề: “Đổi mới phương thức hoạt động lý luận, phê bình trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo” do PGS.TS, nhà văn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ trình bày. Trong đó nhấn mạnh tình hình thực tế khi môi trường số và trí tuệ nhân tạo mở ra phương thức sáng tạo mới, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề về giá trị, phương pháp tiếp cận thẩm mỹ, bản quyền, trách nhiệm của người sáng tạo và vai trò của người làm lý luận, phê bình.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục với chuyên đề thứ hai với nội dung: “Có chăng giới hạn của hư cấu trong sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật?” do PGS.TS Nguyễn Thành Thi, nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TPHCM trình bày. Chuyên đề gợi mở vấn đề có ý nghĩa đối với lý luận và thực tiễn sáng tác, giúp nhìn nhận mối quan hệ giữa hư cấu với hiện thực, giữa quyền sáng tạo nghệ thuật với trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Các đại biểu, văn nghệ sĩ tham gia hội nghị. Ảnh: THANH HIỆP

Trước khi hội nghị diễn ra, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến" (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, đoàn dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Công viên Buôn Mê Thuột.

Đoàn đại biểu dự Hội nghị tập huấn chuyên đề văn học, nghệ thuật TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến" ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Hội nghị tập huấn chuyên đề văn học, nghệ thuật nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, nâng cao bản lĩnh chính trị và nhận thức tư tưởng về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho các ủy viên Hội đồng, cán bộ quản lý, nghiên cứu, phê bình; cán bộ các hội văn học, nghệ thuật thành phố; phóng viên, biên tập viên một số cơ quan báo chí và giảng viên các trường chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

THANH HIỆP