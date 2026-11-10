Kể chuyện 950 năm Quốc Tử Giám bên hồ Hoàn Kiếm

Sáng 10-11, Sở VH-TT-DL Hà Nội tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Thăng Long” tại khu vực Tượng đài Quyết Tử, hồ Hoàn Kiếm. Triển lãm giới thiệu hành trình 950 năm hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị của nền đạo học Việt Nam đến công chúng.

Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông năm 1076, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc, kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài.

Những giá trị ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà còn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc.

Các đại biểu tham quan khu vực triển lãm. Ảnh HỒ ĐIỆP

Triển lãm là dịp giới thiệu đến công chúng hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của đạo học Việt Nam. Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm cũng nhằm đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, giúp lịch sử hiện diện sinh động trong đời sống đương đại thay vì chỉ được lưu giữ trong không gian di tích.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên. Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, biểu trưng cho thành quả học tập, niềm tự hào của người thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội.

Không gian sắp đặt tạo sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo nghệ thuật đương đại, giúp công chúng tiếp cận những câu chuyện lịch sử qua hình thức thể hiện gần gũi, trực quan.

Từ dấu mốc ra đời năm 1076, Quốc Tử Giám đã gắn liền với sự phát triển của nền giáo dục và đạo học Việt Nam, đề cao các giá trị Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, truyền thống hiếu học và khát vọng trọng dụng hiền tài. Sau 950 năm, những giá trị ấy vẫn được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống hôm nay.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), diễn ra từ ngày 5 đến 15-11.

VĨNH XUÂN