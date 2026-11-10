Văn hóa

100 sinh viên tham gia cuộc thi chắp cánh tài năng múa trẻ

SGGPO

Chiều 10-11, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức khai mạc Đợt 2 Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Tiết mục biểu diễn của các sinh viên múa trong cuộc thi. Ảnh: TUẤN MINH
Tiết mục biểu diễn của các sinh viên múa trong cuộc thi. Ảnh: TUẤN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và sức sáng tạo; đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng kế cận cho nền nghệ thuật múa Việt Nam.

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Ban tổ chức tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham dự đợt 2 cuộc thi. Ảnh: TUẤN MINH

Đợt thi thứ 2 có sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật. Các thí sinh tham gia tranh tài ở những nội dung chuyên môn khác nhau, gồm: Múa cổ điển châu Âu (Ballet), Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và Múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

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Tiết mục biểu diễn khởi động cuộc thi tại Hà Nội. Ảnh: TUẤN MINH

Với sự góp mặt của gần 100 thí sinh, các phần thi sẽ là dịp để những gương mặt trẻ thể hiện khả năng biểu diễn, kỹ thuật chuyên môn và tư duy sáng tạo thông qua nhiều ngôn ngữ múa khác nhau.

Sự đa dạng về loại hình và phong cách biểu diễn hứa hẹn tạo nên không gian giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong nghệ thuật múa.

Trước đó, đợt 1 của cuộc thi đã được tổ chức từ ngày 3 đến 6-11 tại TPHCM, ghi nhận sự tham gia tích cực của các cơ sở đào tạo, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và đặc biệt là tinh thần say mê, nghiêm túc của các em học sinh, sinh viên.

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VĨNH XUÂN

Từ khóa

Bộ VH-TT-DL Balê Múa Múa đương đại Kế cận Biên đạo Tư duy sáng tạo

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