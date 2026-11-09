Hội đồng Thủ công thế giới khảo sát gốm thủ công Lái Thiêu

Ngày 9-11, Hội đồng Thủ công thế giới (WCC) đã tiếp tục khảo sát không gian bảo tồn nghề gốm thủ công Lái Thiêu tại Vườn Nhà Gốm (phường Lái Thiêu, TPHCM).

Vườn Nhà Gốm do ông Khang Minh, người dân địa phương xây dựng từ năm 2016, nhằm bảo tồn kỹ thuật chế tác gốm thủ công của vùng Lái Thiêu trứ danh. Cơ sở gốm này đã kết hợp giữa phương pháp thủ công truyền thống và yêu cầu bảo vệ môi trường trong đô thị hiện đại. Các sản phẩm, không gian trưng bày tại đây chính là câu chuyện kể về nghề gốm thủ công ở Lái Thiêu.



Ông Khang Minh (ngoài cùng bên phải) giới thiệu không gian trưng bày sản phẩm gốm sứ thủ công Lái Thiêu với đoàn WCC. Ảnh: DUY TRẦN

Tại cơ sở, nguồn nguyên vật liệu đất sét, cao lanh được xử lý từ bên ngoài, hệ thống lò nung củi truyền thống được thay thế bằng lò điện khép kín. Sản phẩm sau nung bằng lò điện vẫn giữ nguyên chất lượng, độ chín và màu sắc đồng đều nhưng thời gian hoàn thiện nhanh hơn so với trước.

Các sản phẩm gốm thủ công hoàn thiện tại Vườn Nhà Gốm. Ảnh: DUY TRẦN

Không chỉ là xưởng sản xuất, Vườn Nhà Gốm còn là địa chỉ văn hóa thu hút đông đảo du khách gần xa đến trải nghiệm và tham gia các lớp học làm gốm thủ công.

Nghệ nhân Dương Minh Tâm chế tác một bình gốm thủ công. Ảnh: DUY TRẦN

Nghệ nhân Vườn Nhà Gốm thực hiện từng chi tiết cho sản phẩm heo gốm thủ công. Ảnh: DUY TRẦN

Sản phẩm linh vật năm Đinh Mùi 2027 được chế tác thủ công tại Vườn Nhà Gốm. Ảnh: DUY TRẦN

Việc WCC khảo sát đánh giá để Làng nghề gốm sứ thủ công Bình Dương, trong đó có gốm thủ công Lái Thiêu, gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới chính là sự ghi nhận xứng đáng, tiếp thêm động lực để những người "giữ lửa" cho nghề gốm thủ công tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của Việt Nam.

DUY TRẦN