Hội đồng Thủ công thế giới khảo sát gốm thủ công Lái Thiêu

Vườn Nhà Gốm do ông Khang Minh, người dân địa phương xây dựng từ năm 2016, nhằm bảo tồn kỹ thuật chế tác gốm thủ công của vùng Lái Thiêu trứ danh. Cơ sở gốm này đã kết hợp giữa phương pháp thủ công truyền thống và yêu cầu bảo vệ môi trường trong đô thị hiện đại. Các sản phẩm, không gian trưng bày tại đây chính là câu chuyện kể về nghề gốm thủ công ở Lái Thiêu.
Tại cơ sở, nguồn nguyên vật liệu đất sét, cao lanh được xử lý từ bên ngoài, hệ thống lò nung củi truyền thống được thay thế bằng lò điện khép kín. Sản phẩm sau nung bằng lò điện vẫn giữ nguyên chất lượng, độ chín và màu sắc đồng đều nhưng thời gian hoàn thiện nhanh hơn so với trước.
Không chỉ là xưởng sản xuất, Vườn Nhà Gốm còn là địa chỉ văn hóa thu hút đông đảo du khách gần xa đến trải nghiệm và tham gia các lớp học làm gốm thủ công.
Việc WCC khảo sát đánh giá để Làng nghề gốm sứ thủ công Bình Dương, trong đó có gốm thủ công Lái Thiêu, gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới chính là sự ghi nhận xứng đáng, tiếp thêm động lực để những người "giữ lửa" cho nghề gốm thủ công tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của Việt Nam.