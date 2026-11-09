Văn hóa

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, tặng quà đồng bào Chăm ở Lâm Đồng

SGGPO

Chiều 9-11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh đến thăm, tặng quà người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu và các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng).

Tại buổi thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Chăm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, các vị chức sắc, người có uy tín và nghệ nhân đã tích cực truyền dạy tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.

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Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh thăm hỏi người có uy tín, chức sắc tôn giáo đồng bào Chăm tiêu biểu

Bảo tồn văn hóa phải đi đôi với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái; khuyến khích đồng bào chủ động phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục và bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm.

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Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh trao quà động viên người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu và các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo và các tổ chức đoàn thể trong vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh đã trao quà động viên người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu và các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần chia sẻ khó khăn, khích lệ bà con vươn lên trong cuộc sống.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đồng bào Chăm Nguyễn Hoài Anh

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