“Hòa khúc vươn mình”, nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Aichi (Nhật Bản)

Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi năm 2026 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Aichi.

Các nghệ sĩ, ca sĩ TPHCM tại chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật ở tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ảnh: LÊ HỒNG SƠN

Lễ hội diễn ra tại công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, gồm hai hoạt động chính: chương trình khai mạc (7-11), tập trung giới thiệu hình ảnh TPHCM hội tụ và lan tỏa; các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Hòa khúc vươn mình” (8-11).

Tham gia chương trình giao lưu có các ca sĩ Đông Nhi, Quang Linh, Phương Thanh, Erik, Đông Hùng và nhóm múa ABC.

Đông đảo khán giả tại Nhật Bản yêu thích, cổ vũ ca sĩ Việt Nam biểu diễn trong Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi. Ảnh: LÊ HỒNG SƠN

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, cho biết, chương trình được dàn dựng xuyên suốt với các chủ đề từ tình yêu quê hương, âm hưởng dân ca đến những ca khúc đương đại.

Thống đốc tỉnh Aichi Ōmura Hideaki và Đại sứ Du lịch Nhật - Việt - TP.HCM Hirose Noriko giao lưu tại lễ hội. Ảnh: LÊ HỒNG SƠN

Lễ hội do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện, nhằm thúc đẩy trao đổi, giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết giữa tỉnh Aichi và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng.

Đoàn nghệ sĩ, ca sĩ thuộc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM trong chuyến lưu diễn tại Aichi, Nhật Bản. Ảnh: LÊ HỒNG SƠN

THANH HIỆP