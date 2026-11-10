Sôi động vòng đề cử Giải Mai Vàng năm 2026

Sau hơn một tháng phát động, vòng đề cử Giải Mai Vàng năm 2026 ghi nhận 27.000 lượt đề cử. Nhiều gương mặt được khán giả chú ý như Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, Tóc Tiên không có tên trong danh sách cập nhật do không đáp ứng điều kiện xét duyệt (chỉ ghi nhận các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ ngày 25-11-2025 đến 24-11-2026).

Yếu tố truyền thống "áp đảo" trong các đề cử âm nhạc

Ở hạng mục Nam ca sĩ, đứng đầu danh sách hiện là 5 cái tên, gồm: Tăng Phúc, Hoàng Dũng, Hà An Huy, Bùi Công Nam và Jack. Trong đó, Tăng Phúc có hai ca khúc được ghi nhận là Sun Song và Từ đây từ nay; Hoàng Dũng có Lý giải; Hà An Huy có Nhức tiềm thức; Bùi Công Nam có I love you.

Ca sĩ Bùi Công Nam trong MV "I love you". Ảnh: NVCC

Ở hạng mục Nữ ca sĩ, Hoàng Thùy Linh, Thiều Bảo Trâm và Kiều Anh lần lượt đứng đầu danh sách với Thầy dùi, Tạnh mưa và Lá ngọc cành vàng.

Trong danh sách Ca khúc được yêu thích, I love you của Bùi Công Nam đứng đầu, tiếp đến là Đại khải hoàn của The Flob, Nhức tiềm thức của Hà An Huy, Tiếng ru cội nguồn và Lý giải của Hoàng Dũng.

Danh sách MV có Sài Gòn ai đó nói chia tay của Tăng Hoàng Phúc đang ở vị trí dẫn đầu, tiếp đến là Rồi sẽ qua của Jun Phạm, Lý giải của Hoàng Dũng, I love you của Bùi Công Nam và Tam thái tử của Jack.

Ở hạng mục Ca sĩ triển vọng, Sơn.K đang đứng đầu, theo sau là Grey D, Hà An Huy, CONGB, Wren Evans, Cody Nam Võ, Jaysonlei và Nan.

Danh sách Nhóm hát hiện có Uprize, Da Lab, Nhà Soạn Nhạc, Nguyên Tố Mỹ Mãn và The Flob. Sự hiện diện của những nhóm nhạc thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy diện mạo âm nhạc đang mở rộng.

“Những ca khúc mang chất liệu dân gian, hình ảnh lịch sử trải dài đến những câu chuyện tình đương đại là sự chuyển động đáng chú ý của thị trường âm nhạc, nơi MV ngày càng được kỳ vọng kể những câu chuyện bằng hình ảnh”, NSND Tạ Minh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 32-2026, cho biết.

Điện ảnh và truyền hình: vai diễn tạo nên sức nặng

Ở hạng mục Phim điện ảnh, Trại buôn người đang đứng đầu danh sách, tiếp theo là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và Thỏ Ơi.

"Trại buôn người" hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2026 với gần 500 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC

Danh sách Nam diễn viên điện ảnh hiện dẫn đầu là Steven Nguyễn, Võ Điền Gia Huy, Cody Nam Võ, Nguyễn Quốc Trường Thịnh và Quách Ngọc Ngoan. Ở hạng mục Nữ diễn viên, các vị trí đầu lần lượt thuộc về Tam Triều Dâng, Đoàn Thiên Ân, Ngọc Thanh Tâm, NSƯT Kim Tuyến, Huỳnh Hồng Loan, Lê Hạ Anh và Ninh Dương Lan Ngọc.

“Sự quan tâm dành cho diễn viên là một phần quan trọng của sức hút điện ảnh. Nhưng một vai diễn thuyết phục cần được nhìn qua hành động, tâm lý và quan hệ của nhân vật trong tác phẩm, thay vì chỉ dựa vào độ nổi tiếng của người thể hiện”, NSND Đào Bá Sơn, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng cho biết.

Ở mảng truyền hình, Vì mẹ anh phán chia tay tiếp tục đứng đầu, kế đến là Không giới hạn, Nợ đời vay trả và Tận hiến. Danh sách này cho thấy truyền hình vẫn tạo được những cuộc gặp gỡ rộng rãi giữa diễn viên và khán giả.

Sân khấu có nhiều lựa chọn

Danh sách Nam diễn viên sân khấu hiện có Lê Hoàng Giang, NSƯT Võ Minh Lâm, Hoàng Hải và NSƯT Thành Lộc. Ở hạng mục Nữ diễn viên sân khấu, NSƯT Kim Tuyến, NSƯT Ốc Thanh Vân và Bình Tinh lần lượt đứng đầu danh sách.

NSƯT Võ Minh Lâm trong vở "Người ven đô". Ảnh: NVCC

Các vở diễn được đề cử gồm: Áo xưa dù nhàu, Cô giáo Duyên, Cuốn truyện bị đốt và Hẹn nhau ở cuối con đường. Trong đó, phiên bản mới năm 2026 của Cô giáo Duyên liên tục "cháy vé". Vở Áo xưa dù nhàu là sự thể hiện mới lạ với hình thức dàn dựng sinh động. Vở Cuốn truyện bị đốt vừa gặt hái cho sân khấu Kịch Hồng Vân nhiều giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2026. Hoặc Hẹn nhau ở cuối con đường vẫn tạo nhiều cảm xúc cho khán giả khi vở mở màn tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Chương trình truyền hình thực tế "Quán nhà ha ha" đang được chú ý nhờ lồng ghép với các giá trị văn hóa, kinh tế địa phương. Ảnh: BTC cung cấp

Ở hạng mục MC, danh sách hiện có Ngô Kiến Huy, Trấn Thành và Trần Ngọc. Các chương trình truyền hình được đề cử gồm Quán nhà ha ha, Anh trai vượt ngàn chông gai 2 mùa 2026, Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ và Ca sĩ mặt nạ Việt Nam. Những tên gọi này phản ánh ranh giới ngày càng gần giữa truyền hình và nội dung số: khán giả gặp nghệ sĩ trên nhiều nền tảng và sức ảnh hưởng của một chương trình có thể vượt khỏi thời lượng phát sóng.

“Số lượng để cử chỉ phản ánh tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm chứ chưa đồng nghĩa với việc khẳng định chất lượng nghệ thuật. Các tác phẩm cần có sự đánh giá của hội đồng chuyên môn trước khi thực sự khẳng định vị thế của mình”, NSƯT Ca Lê Hồng, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 32-2026, chia sẻ.

Danh sách cập nhật tới ngày 10-11 đã phác họa những gương mặt và tác phẩm đang được quan tâm, nhưng cuộc bình chọn vẫn còn tiếp tục. Bạn đọc có thể tham gia đề cử tại địa chỉ maivang.com.vn đến hết ngày 25-11.

THANH HIỆP