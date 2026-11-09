​Hoành tráng phối cảnh concert Muôn sắc Việt Nam

Phối cảnh dự kiến của concert Muôn sắc Việt Nam. Ảnh BTC cung cấp

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” mang chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, sẽ diễn ra ngày 24/11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức.

​Điểm nhấn trung tâm của thiết kế là hình tượng trống đồng lịch sử, kết nối trực tiếp với hệ thống màn hình LED khổng lồ, sân khấu mở rộng và sàn diễn tròn vươn sâu về phía khu vực khán giả.

Các biểu tượng văn hóa truyền thống như chim Lạc hay họa tiết cổ được tái hiện sống động bằng ánh sáng, chuyển động và công nghệ trình diễn đương đại, tạo nên không gian nghệ thuật vừa gợi nét cội nguồn vừa đậm hơi thở thời đại.

Phối cảnh sân khấu rực rỡ tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh BTC cung cấp

​Theo định hướng dàn dựng, chương trình biến Mỹ Đình thành một không gian trình diễn đa điểm, hòa quyện giữa âm nhạc, múa, ánh sáng và các lớp chuyển động. Những đại cảnh mang không khí sử thi hoành tráng được nối liền với các tiết mục giàu xúc cảm, chú trọng cả sức lan tỏa tại sân vận động lẫn hiệu ứng hình ảnh trên sóng truyền hình.

​Điểm hội tụ cảm xúc của đêm hội là màn kết thúc mang tên “Việt Nam bừng sáng năm châu”, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và nghệ nhân. Tại thời điểm này, hàng vạn khán giả trên khán đài sẽ cùng tương tác qua điệp khúc và những động tác đơn giản, tạo nên hình ảnh một cộng đồng hòa nhịp trong niềm tự hào dân tộc.

Khép lại 120 phút nghệ thuật, bầu trời Mỹ Đình sẽ được thắp sáng bởi màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút và được truyền hình trực tiếp tới khán giả cả nước.

Dự kiến sẽ có màn pháo hoa 15 phút. Ảnh BTC cung cấp

Chương trình dự kiến thu hút 50.000 khán giả, trong đó thành phố Hà Nội dành tặng 38.000 vé miễn phí phục vụ nhân dân. Sự kiện thể hiện tư duy truyền thông gắn liền với sáng tạo sản phẩm văn hóa, đưa những giá trị di sản tới đông đảo công chúng

VĨNH XUÂN