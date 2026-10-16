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Nhân sự

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

SGGPO

Chiều 16-10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên đột xuất, bầu đồng chí Võ Khắc Thái giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

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Tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trình bày tờ trình về phương án nhân sự bầu chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa I đối với đồng chí Võ Khắc Thái.

Ban Chấp hành bầu đồng chí Võ Khắc Thái giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái gửi lời cảm ơn, khẳng định sẽ nỗ lực lãnh đạo LĐLĐ TPHCM thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

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Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận 3 (trước đây); Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 (trước đây).

Năm 2020, đồng chí giữ chức Bí thư Quận ủy quận 7 (trước đây), sau đó được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Từ tháng 7-2025, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM.

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đồng chí chủ tịch Võ Khắc Thái LĐLĐ TPHCM khóa I nhiệm kỳ

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