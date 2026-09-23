Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa được bổ sung 130 triệu USD

Chiều 23-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận cho 2 dự án trọng điểm hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ về khắc phục hậu quả chiến tranh do hậu quả chất độc hóa học/dioxin.

Cụ thể, với Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, phía Việt Nam ký kết thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) với Đại sứ quán Mỹ về việc bổ sung khoảng 130 triệu USD, nâng tổng mức vốn ODA không hoàn lại của Mỹ cho dự án từ 300 triệu USD lên khoảng 430 triệu USD, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm trong giai đoạn tới. Dự án này được triển khai từ năm 2019 và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 41ha đất đã được làm sạch.

Với Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác, phía Việt Nam ký kết LSPA với Đại sứ quán Mỹ về nguồn viện trợ không hoàn lại của Mỹ là 91 triệu USD, trước mắt triển khai tại 2 tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các địa bàn khác theo phạm vi, nguồn lực của dự án.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Jennifer Wicks, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trao đổi văn bản ký kết thỏa thuận. Ảnh: P.S

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh là thời gian qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Những kết quả nổi bật từ hoạt động này được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là nền tảng, điểm sáng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Từ năm 2019 đến nay, hai bên cùng xử lý ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam tại sân bay Biên Hòa với kết quả đáng khích lệ, hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc. Hai nước cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của hơn 40.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật tại 6 tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đồng Nai).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để cùng các nhà thầu, cơ quan chức năng của Đại sứ quán Mỹ thực hiện thành công hai dự án trọng điểm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks khẳng định, hai thỏa thuận được ký kết là minh chứng cho cam kết chung vì một tương lai tươi sáng hơn.

Mỹ cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh. Đồng thời, Mỹ cũng hoan nghênh và ủng hộ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mà Việt Nam đang triển khai.

Hiện nay, Mỹ đã cung cấp công nghệ phân tích ADN hiện đại và các thông tin lưu trữ để giúp Việt Nam xác định danh tính hài cốt người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

TRẦN BÌNH – PHÚ SƠN