Vụ kiện về chất độc da cam/dioxin tại Pháp có tín hiệu tích cực

Vài ngày trước phiên xét xử giám đốc thẩm vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Tòa Phá án Pháp, phía nguyên đơn cho biết đã nhận được một tín hiệu tích cực khi đại diện công tố tham gia vụ án đề nghị hủy phán quyết trước đó của Tòa Phúc thẩm Paris.

Bà Trần Tố Nga. Ảnh: TTXVN

Thông tin trên được luật sư Bertrand Repolt, thành viên nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga, nguyên đơn trong vụ kiện chống lại các công ty hóa chất Mỹ, công bố tại buổi họp báo ngày 11-6 tại Thượng viện Pháp.

Luật sư Bertrand Repolt thông báo trong quá trình xem xét đơn giám đốc thẩm, bên cạnh báo cáo của thẩm phán phụ trách hồ sơ, đại diện công tố tại Tòa Phá án cũng đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý đối với vụ việc. Theo ông, ý kiến vừa được ban hành đã kiến nghị hủy phán quyết của Tòa Phúc thẩm Paris.

Theo Luật sư Repolt, trọng tâm xét xử sắp tới của Tòa Phá án là phân định liệu các doanh nghiệp tư nhân hoạt động thương mại có được miễn trừ trách nhiệm khi cung cấp sản phẩm độc hại cho quân đội hay không. Phán quyết này được kỳ vọng sẽ thiết lập một tiền lệ pháp lý quốc tế mang tính lịch sử.



Phát biểu trước truyền thông, bà Trần Tố Nga khẳng định cuộc chiến pháp lý kéo dài này không chỉ vì cá nhân bà, mà là hành trình đòi công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. Ở tuổi 85, bà tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng. Nếu Tòa Phá án không đưa ra kết quả như mong đợi, bà và các cộng sự sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Buổi họp báo cũng ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính giới Pháp. Bà Michelle Gréaume, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Thượng viện Pháp, đã lên tiếng nhấn mạnh những hậu quả hủy diệt lâu dài của chất độc da cam đối với con người, môi trường, đồng thời bày tỏ sự đồng hành toàn diện với nguyên đơn.

Cũng tại buổi họp báo, các tổ chức ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Pháp cho biết phong trào vận động đang nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các hội đoàn, tổ chức xã hội, môi trường và chính trị. Theo đại diện của tổ chức Collectif Vietnam Dioxine, hơn 60 tổ chức đã tham gia kêu gọi ủng hộ vụ kiện và sẽ tổ chức một cuộc tập hợp tại Quảng trường Bastille ở Paris vào ngày 20-6.

Phiên điều trần của Tòa Phá án Pháp dự kiến diễn ra công khai vào sáng 16-6 tại Paris. Sau khi bị Tòa án Evry bác đơn năm 2021 và Tòa Phúc thẩm Paris giữ nguyên phán quyết năm 2024, những diễn biến nêu trên được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình pháp lý kéo dài hơn 1 thập niên của bà Trần Tố Nga đối với các công ty hóa chất Mỹ.

TTXVN