Bảo đảm an ninh nguồn nước trước thách thức El Nino và biến đổi khí hậu

Chiều 6-11, tại TPHCM, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ NN-MT) phối hợp với Báo NN-MT tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước trong bối cảnh El Nino và biến đổi khí hậu: Chuyển đổi số và phục hồi các dòng sông”.

Bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo NN-MT cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những thách thức đối với tài nguyên nước ngày càng phức tạp.

An ninh nguồn nước không chỉ là bảo đảm đủ lượng nước mà còn phải bảo đảm chất lượng và khả năng chủ động ứng phó trước những biến động của tự nhiên. Do đó, cần chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang quản trị chủ động.

Bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo NN-MT phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ ra quyết định và Phát triển tài nguyên nước (Cục Quản lý tài nguyên nước), bảo đảm an ninh nguồn nước, phục hồi các dòng sông đang cần kíp.

Lấy dẫn chứng từ các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ở miền Bắc đang đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng, ông Tú chỉ ra nguyên nhân chính là do lòng dẫn sông bị hạ thấp, khiến mực nước trên dòng chính sông Hồng mạnh. Điều này khiến các công trình lấy nước không còn khả năng lấy nước theo thiết kế.

Trước thực trạng này, đề án phục hồi các dòng sông được xây dựng trên cơ sở Luật Tài nguyên nước, Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 và Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản liên quan. Hiện Bộ NN-MT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án.

Chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, ông Nguyễn Viết Vũ, Trưởng Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo, Sở NN-MT TPHCM, nhận định để làm hồi sinh sông, kênh, rạch, phải khôi phục chất lượng môi trường nước, tạo không gian sống xanh, an toàn và có giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho thấy hiệu quả của việc kết hợp thu gom nước thải, nạo vét, cải thiện dòng chảy, di dời nhà ven kênh và phát triển không gian công cộng. Qua thực tiễn, TPHCM xác định cần coi sông, kênh, rạch là hạ tầng sinh thái, gắn khơi thông dòng chảy với bảo vệ hành lang nguồn nước.

ĐỨC TRUNG