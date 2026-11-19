Chuyên gia khí tượng thông tin và khuyến cáo ứng phó El Nino. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Theo nhận định của trung tâm, El Nino sẽ tiếp tục chi phối thời tiết từ cuối tháng 11-2026 đến tháng 5-2027. Tuy nhiên, từ tháng 3 đến tháng 5-2027, cường độ sẽ suy yếu hơn. Trong những tháng tới, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa sẽ thiếu hụt 20%-40%.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định dòng chảy trên các lưu vực sông sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20%-40%, một số sông thiếu hụt đến 70%. Dòng chảy về hồ chứa ở Bắc bộ thiếu hụt 20%-40%, ở Trung bộ và Nam bộ thiếu hụt 30%-50%. Một số hồ có thể thiếu hụt đến 70%.

Tình trạng ít mưa kết hợp nền nhiệt cao làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Một số nơi ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể xảy ra thiếu nước cục bộ. Các khu vực cần đặc biệt theo dõi gồm duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và ĐBSCL. Riêng ĐBSCL cần đề phòng nguy cơ xâm nhập mặn với mức độ có thể tương tự các mùa khô 2015-2016 và 2019-2020.

Trước đó, từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 11-2026, nền nhiệt trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa thiếu hụt ở nhiều khu vực. Dòng chảy trên các lưu vực sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 15%-30%, một số lưu vực thiếu hụt trên 60%.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng thông tin về dung tích hồ chứa, hiện tại, các hồ thủy điện lớn ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đạt 77%-99% dung tích thiết kế. Các hồ từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và TP Đồng Nai phổ biến đạt 40%-80%. Hồ chứa thủy lợi đạt trung bình 63%-86% dung tích thiết kế.

Các hồ thủy điện chủ động điều tiết, ứng phó với diễn biến thời tiết trong mùa khô. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý nguy cơ thiếu nước có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, kể cả hoạt động cung ứng điện trong mùa khô 2026-2027. Ngay từ bây giờ, ngành năng lượng cần chủ động phương án cung ứng điện, nhất là phục vụ mùa cao điểm nắng nóng năm 2027.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm nước, chủ động dự trữ nước phù hợp và điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo khả năng cấp nước thực tế. Các địa phương, đơn vị quản lý công trình cần theo dõi diễn biến mưa, dòng chảy, dung tích hồ chứa, cập nhật phương án cấp nước và điều tiết liên hồ chứa, ưu tiên nước sinh hoạt, đồng thời cân đối nhu cầu cho nông nghiệp, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu.

PHÚC VĂN