Dự báo Biển Đông ít bão, El Nino duy trì cường độ mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ tháng 12-2026 đến tháng 5-2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, do El Nino hoạt động mạnh.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Biển Đông có thể ít bão. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Ngày 15-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo về xu thế thời tiết thời hạn mùa giai đoạn 2026-2027.

Theo đó, từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11, trên Biển Đông đã xuất hiện 1 cơn bão (bão số 5 - SAUDEL) và 1 áp thấp nhiệt đới (ngày 12-9). Trong đó, chỉ có áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Dự báo từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta. Trung bình nhiều năm trong thời gian này ghi nhận 1,4 cơn hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 0,2 cơn đổ bộ vào đất liền.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2027, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Trong khi đó, trung bình nhiều năm cùng thời kỳ này là 0,8 cơn và không có cơn nào đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Về hiện tượng El Nino, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 79%, còn xác suất đạt cường độ trung bình đến mạnh chỉ 21%.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2027, El Nino có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất 80%, nhưng cường độ suy yếu so với hiện nay. Trong đó, El Nino mức yếu đến trung bình có xác suất 78%, El Nino mạnh chỉ có xác suất 2% và khả năng chuyển sang trạng thái trung tính đạt xác suất 20%.

PHÚC VĂN