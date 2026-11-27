Sáng 27-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT”. 150 đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT”. Ảnh ĐÌNH TUỆ

Chủ trì phiên thảo luận chuyên đề buổi sáng có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn.

Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh

Hội thảo nhằm trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về GD-ĐT; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, điểm nghẽn và nguyên nhân; nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển GD-ĐT.

Đây cũng là diễn đàn để các cơ quan hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, các địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển GD-ĐT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh đến việc đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh. Do đó, hội thảo cần đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực GD-ĐT.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh ĐÌNH TUỆ

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sau gần một năm thể chế hóa và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo. Tuy vậy, bên cạnh đó, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục. “Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm, trong đó có vấn đề hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, công bằng trong giáo dục cần được bảo đảm bằng cơ hội học tập có chất lượng, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cần làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn. Nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học cần được hỗ trợ để thực hiện yêu cầu chung.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh ĐÌNH TUỆ

Cần làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh, mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô. Cần làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới...

PGS-TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh ĐÌNH TUỆ

Chia sẻ về khung pháp lý và định hướng chính sách phát triển giáo dục, PGS-TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trọng tâm hiện nay không chỉ là ban hành thêm văn bản mà cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ và người dân được thụ hưởng thực chất. Theo ông, cần ưu tiên ban hành hướng dẫn đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người học, tuyển dụng, bố trí nhà giáo và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục. Đặc biệt, cần bảo đảm chính sách miễn, hỗ trợ học phí được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời điểm; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo từng trường, từng môn học; phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm...

Ông Lê Huy Nam - Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh ĐÌNH TUỆ

Ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho rằng, đột phá phát triển GD-ĐT hiện nay không chỉ nằm ở đổi mới chương trình, phương pháp hay mở rộng quy mô mà quan trọng là nâng cao năng lực của toàn hệ thống để chuyển hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành kết quả thực chất phát triển con người và nguồn nhân lực. Trong đó, cần chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng giáo dục từ những kết quả đầu vào, quy trình sang kết quả phát triển thực chất của người học nhất là phẩm chất, năng lực, khả năng vận dụng và thích ứng...

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