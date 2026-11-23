Chiều 23-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức cuộc gặp mặt báo chí để thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Cuộc gặp mặt báo chí để thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026. Ảnh: CẨM HÀ

Tại cuộc gặp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng cho biết, hội thảo năm nay với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" diễn ra trong 1 ngày (ngày 27-11) tại Nhà Quốc hội, quy tụ khoảng 150 đại biểu tham dự trực tiếp, bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, địa phương, sở GD-ĐT, cơ sở đào tạo, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn sẽ đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự kiện tạo diễn đàn tham vấn chuyên sâu nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện các khó khăn, "điểm nghẽn" về thể chế, quản lý, phân cấp, tự chủ và tài chính, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá, tháo gỡ vướng mắc để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục phổ thông.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: CẨM HÀ

Đến nay, ban tổ chức đã nhận được 66 bài tham luận chất lượng từ các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: quan điểm, chính sách và pháp luật về đột phá phát triển giáo dục; cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục phổ thông; đổi mới giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng; đột phá phát triển giáo dục đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Toàn bộ ý kiến, đề xuất tại hội thảo sẽ được ban tổ chức tổng hợp đầy đủ để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, đồng thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết thêm, Bộ GD-ĐT đang phấn đấu đẩy nhanh lộ trình miễn phí sách giáo khoa sớm 1 năm (vào năm học 2028–2029 thay vì năm 2030); tháo gỡ các vướng mắc về chính sách học bổng, tín dụng cho người học và ghi nhận chế độ phụ cấp dành cho nhà giáo. Cả nước hiện đã và đang triển khai dự án đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Giai đoạn 1 đã đưa vào khai thác 107 trường; giai đoạn 2 đang tích cực triển khai để hoàn thành trước ngày 30-8-2027…

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ANH PHƯƠNG