Ngày 20-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn gửi thư tri ân thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội), vì đã dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng và trao tặng một ngôi trường khang trang tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie, Hà Nội

Trong thư, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ xúc động trước nghĩa cử của thầy Nguyễn Xuân Khang khi xây dựng, trao tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay.

Theo Bộ trưởng, nghĩa cử của thầy thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, nhiều năm qua, thầy Nguyễn Xuân Khang cùng tập thể Trường Marie Curie còn dành nhiều tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, việc thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của người thầy đối với những trẻ em chịu nhiều mất mát, thiệt thòi.

“Tôi tin rằng những việc làm cao đẹp của thầy sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà”, thư Bộ trưởng viết.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc thầy Nguyễn Xuân Khang dồi dào sức khỏe, tiếp tục chứng kiến những thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ngôi trường trên cao nguyên đá Mèo Vạc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc do thầy Nguyễn Xuân Khang tài trợ, được xây dựng trên khu đất rộng 3ha tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Công trình khởi công tháng 3-2025, sau khoảng 1,5 năm xây dựng đã chuẩn bị đón học sinh. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc nằm trên khu đất rộng 3ha tại xã Mèo Vạc. Ảnh do nhà trường cung cấp Khu giảng đường mang tên Bạch Mã gồm 2 tòa nhà 2 tầng, nằm ngay sau cổng chính. Toàn trường có 12 phòng làm việc, 1 hội trường sức chứa 100 người, 40 phòng học và 2 phòng thực hành rộng khoảng 50m². Ngoài giảng đường Bạch Mã, trường còn có ký túc xá Kim Liên, cổng Quán Thánh và sân thể thao Voi Phục. Đây là tên gọi của 4 ngôi đền thuộc Thăng Long tứ trấn, thờ các vị thần trấn giữ bốn cửa ngõ Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long xưa. Theo lý giải của thầy Khang, việc đặt tên các công trình mang ý nghĩa đưa Tứ trấn Thăng Long - Hà Nội lên Mèo Vạc, trấn giữ biên cương Tổ quốc. Khu giảng đường mang tên Bạch Mã gồm hai tòa nhà hai tầng, nằm ngay phía sau cổng chính. Ảnh do nhà trường cung cấp Khu ký túc xá có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 học sinh. Trường còn có khu nhà công vụ gồm 12 phòng đôi; nhà ăn rộng khoảng 800m², có thể phục vụ cùng lúc 200-300 người. Nhà trường được trang bị cơ sở vật chất tương đối hiện đại, đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sân bóng ngoài trời được bố trí ở trung tâm trường, trước ký túc xá. Ảnh do nhà trường cung cấp Dự kiến, gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ (chưa gồm học sinh lớp 5 và lớp 9) sẽ chuyển về học tại trường. Theo thiết kế, trường có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.

LÂM NGUYÊN