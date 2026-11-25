Năm 2027, Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT có nhiều thay đổi và điều chỉnh so với năm 2026 như cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, mỗi chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức, giảm mạnh điểm cộng, nhiều ngành nghề thay đổi tên gọi và mã ngành... Do đó, thí sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường để có sự chuẩn bị phù hợp trong quá trình lựa chọn ngành, trường.

Nhiều thay đổi quan trọng

Theo Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT ngày 11-11 của Bộ GD-ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2026 (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh năm 2027), có nhiều điều chỉnh và thay đổi từ Điều 1 đến Điều 9 của Quy chế tuyển sinh năm 2026.

Cụ thể, trong năm 2027, cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển sinh và mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển. Từ năm 2028 sử dụng tối đa 2 phương thức xét tuyển (không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển).

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công thương TPHCM, một thay đổi đáng chú ý khác là lộ trình bỏ điểm cộng (các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các thành tích học sinh giỏi, thành tích năng khiếu…). Năm 2027, các cơ sở đào tạo đã áp dụng điểm cộng từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục sử dụng nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm (giảm 2,5 điểm so với năm 2026) theo thang điểm 30 và phải giải trình về việc áp dụng.

Cùng với việc thu gọn phương thức tuyển sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường công khai tiêu chí xét tuyển, trọng số điểm của từng thành phần trong phương thức tuyển sinh, cách tính điểm và điều kiện trúng tuyển. Việc xét tuyển phải bảo đảm một thang điểm thống nhất, tạo điều kiện bình đẳng cho các thí sinh, trừ trường hợp xét tuyển thẳng.

Ngoài ra, Quy chế tuyển sinh năm 2027 cũng mở rộng đối tượng dự tuyển đối với người tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc có trình độ tương đương được công nhận, với điều kiện dự tuyển vào chương trình thuộc cùng nhóm ngành và đáp ứng yêu cầu đầu vào theo quy định.

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2027, nhiều ngành đào tạo sẽ được điều chỉnh tên gọi, mã ngành theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT ngày 28-8-2026 quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 74) của Bộ GD-ĐT, có hiệu lực từ ngày 12-10. Các trường phải rà soát, sắp xếp ngành đào tạo, điều chỉnh tên ngành, mã ngành để công bố và áp dụng theo quy định mới.

* Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2027, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử trước ngày 31-12-2026. Thông tin tuyển sinh phải đầy đủ, công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh; đồng thời nhất quán về các phương thức xét tuyển. * Theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, từ ngày 1-1-2027, các ngành được cập nhật tên gọi, mã ngành theo danh mục mới sẽ tuyển sinh và đào tạo với tên ngành, mã ngành mới. Đối với các khóa tuyển sinh trước thời điểm này, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo theo đúng thông tin đã công bố khi tuyển sinh.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM hướng dẫn thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Ảnh: THANH HÙNG

Xây dựng, công bố phương án tuyển sinh sớm

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố Quy chế tuyển sinh năm 2027, Trường ĐH Luật TPHCM là cơ sở đào tạo đầu tiên ở phía Nam công bố phương án tuyển sinh năm 2027. Theo đó, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027, xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ), xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi riêng do các trường đại học tổ chức.

Một trong những nội dung thí sinh cần lưu ý là đối với 3 ngành thuộc lĩnh vực pháp luật gồm: Luật, Luật thương mại quốc tế và Luật kinh tế (ngành mới) phải đảm bảo yêu cầu đầu vào (điểm sàn) do Bộ GD-ĐT quy định. Nhà trường khuyến nghị thí sinh chủ động tìm hiểu ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển, điều kiện đầu vào và chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để chuẩn bị phương án đăng ký phù hợp.

Theo Hội đồng tuyển sinh Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM, năm 2027, đại học này định hướng xét tuyển tổng hợp và chuẩn hóa công thức xét tuyển thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó kết quả kỳ thi đánh giá năng lực là tiêu chí chiếm tỷ trọng cao.

Dự kiến, ĐHQG TPHCM tích hợp các tiêu chí xét tuyển tổng hợp trong một công thức chung, gồm: kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác. Trên khung công thức chung, các trường thành viên được tự chủ xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, trọng số, hệ số và cách quy đổi điểm. Việc xác định tiêu chí cần phù hợp với đặc thù ngành đào tạo, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.

Về tiêu chí điểm cộng và điểm thưởng, trong năm 2027 sẽ điều chỉnh theo Quy chế tuyển sinh năm 2027 của Bộ GD-ĐT. Đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TPHCM định hướng giai đoạn 2027-2028 là đáp ứng điều kiện thí sinh học tối thiểu 2 năm tại trường và có kết quả học tập trung bình 3 năm THPT từ mức tốt trở lên. Từ năm 2029, diện này dự kiến chỉ áp dụng với thí sinh trường THPT chuyên.

Trong khi đó, theo đại diện các trường như Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, hiện nay các trường đang xây dựng phương án tuyển sinh năm 2027 và điều chỉnh, thay đổi bám sát theo Quy chế tuyển sinh năm 2027 của Bộ GD-ĐT.

Các trường dự báo sẽ có nhiều thay đổi trong cách tính điểm cộng, điều chỉnh tên ngành - mã ngành, thêm đối tượng tuyển sinh nên thí sinh cần theo dõi kỹ để nắm rõ và có sự chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học năm 2027.

Phê duyệt 53 chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt 53 chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn trình độ đại học và thạc sĩ tại 25 đại học, trường đại học và học viện. Những cơ sở này sẽ được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm, đào tạo giảng viên và chi hỗ trợ cho sinh viên. Theo Bộ GD-ĐT, 25 cơ sở đào tạo được phê duyệt đợt này nằm trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 1017). Các chương trình đào tạo được tham gia thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và cơ chế hỗ trợ của Chương trình 1017 theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền. Các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo được phê duyệt có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đề án đã đề xuất, bảo đảm đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn và các quy định của pháp luật về giáo dục đại học. Đáng chú ý, các trường ưu tiên bố trí các nguồn lực cần thiết về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, công nghệ, học liệu và các điều kiện bảo đảm chất lượng để thực hiện chương trình đào tạo. Chương trình 1017 đặt mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên. Đây là đội ngũ nhân lực chất lượng, tập trung vào công đoạn thiết kế vi mạch bán dẫn, đóng gói và kiểm thử vi mạch; từng bước nắm bắt công nghệ sản xuất bán dẫn. THANH MINH

THANH HÙNG