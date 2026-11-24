Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động với hình thức đa dạng nhằm lan tỏa văn hóa truyền thống, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi học sinh.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) tham gia tiết học trải nghiệm văn hóa

Tại Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), chương trình "Tự hào bản sắc - Kết nối lan tỏa giá trị văn hóa Việt" tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh tham gia như: tái hiện các trò chơi dân gian (như nhảy sạp, nhảy lò cò, ô ăn quan, banh đũa...); tổ bộ môn Giáo dục công dân giới thiệu chuyên đề "Văn hóa Việt Nam theo dòng chảy lịch sử dân tộc".

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) chơi trò chơi ô ăn quan tại sân trường hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Thông qua các hoạt động, học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa và các giá trị văn hóa truyền thống, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngọc Trang, học sinh khối 6, hào hứng cho biết, đây là lần đầu tiên em được chơi ô ăn quan ở sân trường. Trò chơi không chỉ rèn luyện khả năng quan sát, tính toán mà còn giúp các em nâng cao khả năng tư duy logic.

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) chơi trò chơi nhảy dây tại sân trường hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Tuơng tự, với trò chơi banh đũa, nhiều học sinh cho biết, trò chơi không chỉ thử thách sự tập trung và đôi tay khéo léo của người chơi mà còn giúp các em có thêm cơ hội hiểu nhau hơn, cùng có những tiếng cười đùa và kỷ niệm vui dưới mái trường.

Tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Tổ Ngữ văn đã phối hợp với Câu lạc bộ báo chí của trường tổ chức chuyên đề “Chuyến đò tri thức trên dòng chảy văn hóa Việt”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất) hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11



Tham dự chuyên đề, học sinh được xem các tiết mục biểu diễn dân ca quan họ, đàn tranh, nhảy hiện đại do chính học sinh và cựu học sinh của trường biểu diễn. Thông qua các hoạt động, học sinh có thêm nhiều hiểu biết và thêm yêu các giá trị âm nhạc truyền thống.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất) tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), Tổ Pháp luật - Hướng nghiệp tổ chức tiết học trải nghiệm văn hóa dành cho học sinh khối 12.

Với tiết học đặc biệt này, học sinh được trải nghiệm không gian văn hóa của cả ba miền gồm múa rối nước của miền Bắc, bài chòi miền Trung và lô tô miền Nam. Ngoài ra, học sinh còn được tìm hiểu về lịch sử nghệ thuật múa rối nước cùng các trang phục truyền thống của dân tộc.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Đại diện các trường đều cho biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một ngày hội, một tiết học mà sẽ tiếp tục được lan tỏa thường xuyên, liên tục trong nhà trường.

Học sinh không chỉ được tạo điều kiện tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia, khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo các giá trị văn hóa. Qua đó, mỗi học sinh thật sự trở thành đại sứ văn hóa, những người tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, dân tộc và đất nước.

THU TÂM