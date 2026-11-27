Hôm nay 27-11 là hạn chót để UBND 168 phường, xã, đặc khu và trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm - học thêm không đúng quy định.

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Cát Lái (phường Cát Lái) đã đăng tải công khai trên website trường đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Cát Lái Vũ Thị Minh Hiếu, nhà trường công khai đường dây nóng gồm số điện thoại của hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng nhằm tiếp nhận và kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của học sinh, phụ huynh học sinh, cơ quan, tổ chức có liên quan về lạm thu và hoạt động dạy thêm không đúng quy định. Trường cũng công khai hộp thư tiếp nhận thông tin tại: thcscatlai.phuongcatlai@hcm.edu.vn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu tất cả đơn vị trường học trên địa bàn công khai mã QR tiếp nhận thông tin phản ánh về các khoản thu, việc tổ chức dạy thêm - học thêm đến từng lớp học, phổ biến cho từng phụ huynh học sinh. Thông tin phản ánh của phụ huynh và học sinh được gửi trực tiếp về Đảng ủy xã để cơ quan quản lý theo dõi, có chỉ đạo phù hợp đối với từng đơn vị trường học.

Ở quy mô toàn thành phố, Sở GD-ĐT TPHCM triển khai cổng thông tin điện tử quản lý về dạy thêm, học thêm tại địa chỉ https://dtht.hcm.edu.vn/. Phụ huynh, học sinh có thể tra cứu thông tin các đơn vị được cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TPHCM gồm: địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số cơ sở, số lượng giáo viên và giấy phép kinh doanh.

Đây được xem là cơ sở dữ liệu đầy đủ để người dân tra cứu thông tin, đồng thời giúp cơ sở quản lý công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy thêm-học thêm trên địa bàn.

Sở GD-ĐT TPHCM triển khai cổng thông tin điện tử quản lý về dạy thêm, học thêm tại địa chỉ https://dtht.hcm.edu.vn/

Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã có văn bản yêu cầu tất cả đơn vị trường học phân công đầu mối tiếp nhận thông tin và phản hồi kịp thời các phản ánh của phụ huynh, học sinh; thực hiện nghiêm các quy định về thu - chi và dạy thêm - học thêm trong trường học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, dạy thêm không đúng quy định tại đơn vị.

Với UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị tất cả địa phương công khai đường dây nóng gồm số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm - học thêm không đúng quy định tại trụ sở làm việc và cổng thông tin điện tử của UBND phường, xã, đặc khu. Địa phương phải phân công đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm đường dây nóng hoạt động thông suốt; chỉ đạo cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý công khai số điện thoại, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Đến chiều 26-11, nhiều phường, xã, đặc khu và đơn vị trường học chưa công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về lạm thu và dạy thêm - học thêm không đúng quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát, bảo đảm 100% địa phương, đơn vị trường học thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thu - chi và tổ chức dạy thêm - học thêm.

THU TÂM