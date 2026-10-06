Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt phải đau nhức dữ dội, thị lực suy giảm nghiêm trọng, được chẩn đoán viêm loét giác mạc do nấm sau nhiều đợt điều trị không cải thiện.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa tiếp nhận một phụ nữ 63 tuổi bị viêm loét giác mạc do nấm, nghi liên quan đến thói quen dụi mắt khi tay chưa được vệ sinh sạch.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mắt phải đau nhức dữ dội, thị lực suy giảm nghiêm trọng. Trước đó, bà đã đi khám và điều trị nhiều đợt tại các cơ sở y tế khác nhau, sử dụng nhiều loại thuốc nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng.

Dụi mắt bằng tay chưa được vệ sinh sạch làm tăng nguy cơ nhiễm trùng giác mạc. Ảnh minh họa

Qua khai thác tiền sử sinh hoạt và công việc, các bác sĩ nhận thấy người bệnh làm việc tại một xưởng sản xuất mắm thủ công, thường xuyên tiếp xúc với các chất hữu cơ. Người bệnh có móng tay dài, nhiều cặn bẩn bám sâu ở các kẽ móng.

Theo các bác sĩ, trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với đất, bụi, thực phẩm và chất hữu cơ, bàn tay, đặc biệt là vùng dưới móng tay nếu không được vệ sinh kỹ, có thể lưu giữ nhiều vi sinh vật.

Khi dùng bàn tay chưa sạch để dụi mắt, lau mồ hôi quanh mắt hoặc chạm trực tiếp vào mắt, các tác nhân gây bệnh có thể được đưa lên bề mặt nhãn cầu. Đặc biệt, móng tay dài có thể vô tình làm trầy xước kết mạc, giác mạc, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập, gây viêm, nhiễm trùng và loét giác mạc.

Không chỉ dụi mắt, việc dùng tay bẩn để nhỏ thuốc hoặc tháo, lắp kính áp tròng cũng có thể đưa vi sinh vật tiếp xúc trực tiếp với mắt. Trong một số trường hợp, nhiễm trùng giác mạc do vi khuẩn, nấm hoặc a-míp có thể diễn tiến nặng, để lại sẹo giác mạc, gây suy giảm thị lực, thậm chí đe dọa khả năng nhìn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên đưa tay chưa sạch lên mắt. Móng tay cần được cắt ngắn, giữ sạch. Đặc biệt, những người làm nông nghiệp, chế biến thực phẩm hoặc thường xuyên tiếp xúc với đất, bụi và chất hữu cơ cần chú ý vệ sinh tay sau khi làm việc.

Trước khi nhỏ thuốc, đeo hoặc tháo kính áp tròng hay xử lý các vấn đề quanh mắt, cần rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch, chú ý làm sạch lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón, đầu ngón, ngón cái và vùng quanh móng.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau mắt, đỏ mắt, cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hoặc giảm thị lực, người bệnh không nên tự ý mua và sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài mà cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.