Xã Long Hải vận động được 7 người đăng ký hiến giác mạc, mô - tạng

Công tác vận động hiến máu nhân đạo đều đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm.

Hội Chữ thập đỏ xã Long Hải được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức hội của 3 địa phương Long Hải, Phước Tỉnh và Phước Hưng. Hiện hội có 27 chi hội với hơn 1.900 hội viên.

5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ xã đã vận động hỗ trợ được 15 suất học bổng cho học sinh khó khăn; trao tặng 42 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; phối hợp xây dựng 4 căn nhà tình thương; vận động hơn 27 triệu đồng, 1 tấn quần áo và nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngoài ra, hội còn phối hợp các nhóm thiện nguyện tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 600 người dân nghèo, người già neo đơn với tổng kinh phí 420 triệu đồng; vận động 125 triệu đồng hỗ trợ mua 371 thẻ BHYT cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hội cũng đã vận động được 7 người đăng ký hiến giác mạc, hiến mô - tạng sau khi qua đời.

Trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ xã Long Hải phấn đấu sẽ trao tặng ít nhất 500 phần quà cho người khó khăn; trao 15 suất học bổng; phối hợp tổ chức ít nhất 1 chương trình khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng; vận động trao tặng 10 thẻ BHYT; đồng thời phấn đấu mỗi năm vận động hiến máu nhân đạo vượt 5% chỉ tiêu được giao.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 vị, Ban Thường vụ có 7 vị. Bà Đoàn Thị Lệ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch.

