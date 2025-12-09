Ngân hàng Mắt Nepal hiến tặng 12 mô giác mạc cho Việt Nam

Ngày 9-12, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận mô giác mạc từ Ngân hàng Mắt Nepal, bệnh viện đã hội chẩn và ghép giác mạc thành công cho 12 người bệnh bị tổn thương giác mạc nặng lâu năm.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM ghép giác mạc cho người bệnh

Đây là những người bệnh chờ ghép giác mạc của bệnh viện trong thời gian qua. BS.CK2 Lâm Minh Vinh, Trưởng khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết, việc chọn lựa người bệnh dựa trên mức độ tổn thương giác mạc, mức suy giảm thị lực...

BS.CK2 Lâm Minh Vinh, Trưởng khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt TPHCM thăm khám cho người bệnh sau mổ

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đã tiến hành ghép giác mạc cho 12 bệnh nhân này bằng kỹ thuật ghép nội mô DSAEK (thay thế lớp nội mô của người bệnh bằng một lớp nội mô có một phần nhu mô sau của người hiến) và ghép xuyên (thay thế toàn bộ chiều dày giác mạc của người bệnh bằng toàn bộ chiều dày giác mạc của người hiến).

Hiện, tất cả những người được ghép giác mạc đều đã cải thiện thị lực, người bệnh có thể xuất viện sau 3 – 5 ngày và người bệnh không phải trả chi phí về mô ghép.

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt TPHCM, 12 năm qua đã thực hiện ghép giác mạc trên 400 ca bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, trong đó 90,2% là lao động phổ thông.

THÀNH SƠN