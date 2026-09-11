Thế giới

Giá dầu diesel Mỹ lần đầu vượt mốc 6 USD/gallon

SGGPO

Theo CNN, Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho biết, ngày 11-9 (giờ địa phương), giá dầu diesel bình quân tại Mỹ chạm mốc 6,06 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng 8 cent trong một tuần. Giá dầu diesel đã tăng hơn 55% kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu, vượt mức tăng 40% của giá xăng.

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Trong tháng qua, giá dầu diesel tăng nhanh hơn cả giá xăng và dầu thô. Ảnh: UA.NEWS

Giá dầu diesel tăng mạnh do giá dầu thô vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran kéo dài, trong khi công suất lọc dầu bị hạn chế. Các cơ sở lọc dầu ở Trung Đông và Nga cũng bị ảnh hưởng bởi chiến sự, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Do được sử dụng phổ biến trong vận tải hàng hóa, nông nghiệp và xây dựng, việc giá dầu diesel tăng có thể làm tăng chi phí vận chuyển và đẩy giá lương thực, hàng hóa tiêu dùng lên cao.

Tại California (Mỹ), giá dầu diesel bình quân đã lên tới 7,98 USD/gallon và được dự báo vượt 8 USD/gallon.

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