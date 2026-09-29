Hoạt động hàng không ở Pháp bị ảnh hưởng do đình công

Ngày 29-9, hoạt động hàng không ở Pháp bị ảnh hưởng khi các tổ chức công đoàn phát động đình công trên toàn quốc.

Bảng thông tin chuyến bay tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle (Pháp). Ảnh: EPA

Tổng cục Hàng không Dân dụng Pháp (DGAC) yêu cầu các hãng hàng không cắt giảm số chuyến tại một số sân bay nhằm hạn chế gián đoạn và bảo đảm an toàn khai thác.

Tại sân bay quốc tế Paris-Charles de Gaulle, các hãng hàng không được yêu cầu cắt giảm 5% số chuyến trong khoảng 7 giờ đến 20 giờ. Tại sân bay Marseille-Provence, mức cắt giảm lên tới 25%, áp dụng từ 16 giờ đến nửa đêm.

DGAC cũng cảnh báo hoạt động hàng không có thể bị gián đoạn tại các sân bay Nantes-Atlantique, Strasbourg-Entzheim, Limoges, Tarbes-Lourdes-Pyrénées và Pau-Pyrénées trong một số khung giờ. Hành khách được khuyến cáo cần chủ động liên hệ với hãng hàng không để kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay.

Đình công diễn ra trong bối cảnh tranh luận về chính sách tiền lương và nguồn lực dành cho dịch vụ công, trong đó chỉ số lương công chức tiếp tục bị đóng băng. Một số nghiệp đoàn trong ngành hàng không tham gia đình công, trong đó có Liên hiệp Công đoàn Hàng không Dân dụng thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, tổ chức đại diện nhân viên và nghiệp đoàn đại diện nhân viên điều hướng hàng không thuộc liên đoàn công đoàn Force Ouvrière (FO).

Các dịch vụ đường sắt thuộc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) và hệ thống giao thông công cộng do Cơ quan Giao thông Paris (RATP) vận hành cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công.

Cuộc đình công diễn ra vài ngày trước thời điểm chính phủ Pháp trình các kế hoạch ngân sách, trong lúc các nghiệp đoàn gia tăng sức ép về tiền lương và điều kiện làm việc.

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HUYỀN HƯƠNG