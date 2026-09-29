Thế giới

Khói mù bao phủ Singapore, chất lượng không khí giảm

Theo kênh CNA, sáng 29-9, chất lượng không khí tại các khu vực trung tâm, phía Nam, phía Tây và phía Đông của Singapore ở mức không lành mạnh (mức kém), trong khi khu vực phía Bắc cũng đã vượt qua ngưỡng này.

Khói mù bao phủ khu vực Ang Mo Kio, Singapore. Ảnh: CNA
Khói mù bao phủ khu vực Ang Mo Kio, Singapore. Ảnh: CNA

Tính đến 7 giờ sáng 29-9 (giờ địa phương), chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí (PSI) tại các khu vực trung tâm, phía Bắc, phía Nam, phía Tây và phía Đông của Singapore lần lượt là 155, 101, 129, 139 và 128.

Chỉ số PSI liên tục biến động tăng giảm quanh ngưỡng này trong những tuần qua. Lần gần nhất chất lượng không khí ở cả 5 khu vực đồng loạt rơi vào mức không lành mạnh là vào ngày 15-9.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) cho biết, dự báo chỉ số PSI 24 giờ sẽ nằm trong khoảng từ mức trung bình cao đến mức không lành mạnh trong 24 giờ tới. Theo NEA, khói mù dày đặc phát sinh từ các đợt cháy rừng ở miền Nam Sumatra và Kalimantan (Indonesia) đã lan sang Singapore.

Mặc dù dự báo ở Singapore sẽ có mưa rào vào ngày 29-9, nhưng nguy cơ khói mù vẫn tiếp tục ảnh hưởng khi gió chủ đạo dự kiến thổi từ hướng Đông hoặc Đông Nam.

Chỉ số PSI được coi là "không lành mạnh" khi nằm trong khoảng từ 101 đến 200, "rất không lành mạnh" trong khoảng 201 đến 300, và "nguy hiểm" khi vượt quá mốc 300.

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