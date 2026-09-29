Saudi Arabia khôi phục tuyến xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc dầu thô tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục đường ống dẫn dầu Đông - Tây bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), qua đó tiếp tục duy trì tuyến vận chuyển dầu thay thế, không cần đi qua eo biển Hormuz.

Cảng công nghiệp ở Yanbu. Ảnh: SAUDIPEDIA

Theo tờ Wall Street Journal, đường ống dẫn dầu dài khoảng 1.200km, nối các khu vực sản xuất dầu chủ chốt của Saudi Arabia bên bờ Vịnh Ba Tư với cảng Yanbu. Tuyến đường này trở nên đặc biệt quan trọng sau khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột.

Các cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại đường ống, buộc Saudi Arabia phải tạm dừng hoạt động. Sau khi hoàn tất sửa chữa, dầu thô có thể tiếp tục được vận chuyển qua đường ống tới các cảng ven Biển Đỏ để xuất khẩu.

Việc khôi phục đường ống có ý nghĩa quan trọng khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Trước xung đột, khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua tuyến hàng hải này.

Công ty theo dõi tàu TankerTrackers.com cho biết, dựa trên hình ảnh vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 27-9, gần 10 triệu thùng dầu thô được bốc tại Yanbu và Al Muajjiz.

Công ty theo dõi thị trường Kpler (Pháp) ước tính lưu lượng dầu qua đường ống hiện đạt khoảng 2,65 triệu thùng/ngày và có thể sớm tăng lên 3-4 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, để khôi phục về mức khoảng 5,5 triệu thùng/ngày như trước khi xảy ra các vụ tấn công có thể cần thêm khoảng một tháng.

Theo Kpler, việc khôi phục xuất khẩu từ cảng Yanbu và Fujairah đã góp phần đưa lượng dầu thô xuất khẩu của Trung Đông lên mức gần 80% so với trước xung đột.

HUYỀN HƯƠNG