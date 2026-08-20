EVNHCMC chung tay hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC, cho biết, số tiền hơn 4 tỷ đồng là sự chung tay, sẻ chia của cán bộ, người lao động Tổng công ty, với mong muốn góp thêm nguồn lực chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên giới, biển, đảo. Mỗi sự đóng góp là tình cảm, tấm lòng của người lao động ngành điện thành phố gửi đến cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Trước đó, EVNHCMC thường xuyên hưởng ứng các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội của thành phố và các tỉnh thành thông qua nhiều hoạt động vì cộng đồng như: học bổng Thắp sáng niềm tin cho con em các gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19; thăm hỏi, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng; ủng hộ các địa phương bị bão lụt…