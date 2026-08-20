EVNHCMC chung tay hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa trao hơn 4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM tại chương trình giao lưu nghệ thuật Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức. Đây là số tiền được đóng góp từ 1 ngày lương của cán bộ, người lao động toàn Tổng công ty.

Ông Phạm Văn Thảo – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC đại diện EVNHCMC trao số tiền 4.057.725.000 đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP.HCM.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC, cho biết, số tiền hơn 4 tỷ đồng là sự chung tay, sẻ chia của cán bộ, người lao động Tổng công ty, với mong muốn góp thêm nguồn lực chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên giới, biển, đảo. Mỗi sự đóng góp là tình cảm, tấm lòng của người lao động ngành điện thành phố gửi đến cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trước đó, EVNHCMC thường xuyên hưởng ứng các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội của thành phố và các tỉnh thành thông qua nhiều hoạt động vì cộng đồng như: học bổng Thắp sáng niềm tin cho con em các gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19; thăm hỏi, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng; ủng hộ các địa phương bị bão lụt…

DUY ĐOÀN