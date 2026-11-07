Văn hóa

Festival cồng chiêng Gia Lai 2026: Giao lưu văn hóa, vun đắp tình đoàn kết

SGGPO

Sáng 7-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai, thu hút đông đảo nghệ nhân, người dân và du khách.

Clip: Hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Festival quy tụ 39 đoàn nghệ nhân, gồm 29 đoàn đến từ các xã, phường của tỉnh Gia Lai và 10 đoàn đại diện cho 10 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đoàn nghệ nhân đã tái hiện không gian văn hóa truyền thống của dân tộc mình, dựng nên những ngôi làng thu nhỏ với nhiều hoạt động đặc trưng như: trình diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, giã gạo, tạc tượng gỗ, dệt vải, đan lát, sinh hoạt nhà rông...

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Không gian văn hóa do đoàn nghệ nhân Phú Túc tái hiện

Giữa không gian xanh của quảng trường, các nghệ nhân tái hiện sinh động những nét sinh hoạt văn hóa thường ngày, tạo nên bức tranh đa sắc màu về đời sống của các cộng đồng dân tộc.

Đây là dịp để người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm các hoạt động truyền thống, khám phá nét đặc sắc trong lao động, phong tục cùng sinh hoạt văn hóa của từng địa phương.

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Cồng chiêng được các nghệ nhân mang đến giao lưu

Cùng với hoạt động tái hiện không gian văn hóa, trong sáng 7-11, các đoàn nghệ nhân mang đến sân khấu chung nhiều tiết mục đặc sắc thuộc các loại hình cồng chiêng, múa xoang, dân ca và hòa tấu nhạc cụ truyền thống.

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Trình diễn nhạc cụ tại không gian văn hóa các dân tộc

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 8-11, góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc; đồng thời bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo người dân, du khách.

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Giao lưu nhảy sạp
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Nghệ nhân tái hiện hoạt động dệt vải
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Dưới những tán cây xanh, đồng bào các dân tộc biểu diễn cồng chiêng tại không gian của dân tộc mình
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Du khách trực tiếp giao lưu cùng đồng bào các dân tộc
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Giới thiệu bộ đàn đá cho du khách
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Các nghệ nhân xem trình diễn cồng chiêng
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Nghệ nhân trình diễn tạc tượng
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Tái hiện hoạt động giã gạo
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Không gian văn hóa cồng chiêng được giới thiệu đến du khách
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Không gian văn hóa của đoàn nghệ nhân Đắk Lắk
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Đoàn nghệ nhân Phú Thọ giới thiệu văn hóa đến với du khách
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HỮU PHÚC

Từ khóa

Cồng chiêng Quảng trường Đại Đoàn Kết Không gian văn hóa Gia Lai

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