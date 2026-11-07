Festival cồng chiêng Gia Lai 2026: Giao lưu văn hóa, vun đắp tình đoàn kết

Festival quy tụ 39 đoàn nghệ nhân, gồm 29 đoàn đến từ các xã, phường của tỉnh Gia Lai và 10 đoàn đại diện cho 10 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đoàn nghệ nhân đã tái hiện không gian văn hóa truyền thống của dân tộc mình, dựng nên những ngôi làng thu nhỏ với nhiều hoạt động đặc trưng như: trình diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, giã gạo, tạc tượng gỗ, dệt vải, đan lát, sinh hoạt nhà rông...
Giữa không gian xanh của quảng trường, các nghệ nhân tái hiện sinh động những nét sinh hoạt văn hóa thường ngày, tạo nên bức tranh đa sắc màu về đời sống của các cộng đồng dân tộc.
Đây là dịp để người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm các hoạt động truyền thống, khám phá nét đặc sắc trong lao động, phong tục cùng sinh hoạt văn hóa của từng địa phương.
Cùng với hoạt động tái hiện không gian văn hóa, trong sáng 7-11, các đoàn nghệ nhân mang đến sân khấu chung nhiều tiết mục đặc sắc thuộc các loại hình cồng chiêng, múa xoang, dân ca và hòa tấu nhạc cụ truyền thống.
Sự kiện diễn ra đến hết ngày 8-11, góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc; đồng thời bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo người dân, du khách.