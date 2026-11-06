Văn hóa

Gia Lai: 1.455 nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố

SGGPO

Chiều 6-11, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, Sở VH-TT-DL Gia Lai tổ chức Lễ hội đường phố với sự tham gia của 39 đoàn, quy tụ khoảng 1.455 nghệ nhân.

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Lễ hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc

Trong đó, 29 đoàn nghệ nhân đến từ các xã, phường của tỉnh Gia Lai và 10 đoàn nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Clip Lễ hội đường phố Gia Lai
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Các nghệ nhân trình diễn tại lễ hội đường phố

Lễ hội diễn ra trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Pleiku, với lộ trình dài khoảng 1km, thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, cổ vũ.

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Các nghệ nhân tham gia lễ hội

Trong trang phục truyền thống, các nghệ nhân đi theo từng đoàn trên các tuyến phố, vừa di chuyển vừa trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, đi cà kheo và các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

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Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng

Lễ hội là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ nhân các địa phương, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa đến người dân và du khách.

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Trình diễn cồng chiêng kết hợp múa xoang
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Các em nhỏ hoá trang để trình diễn
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Lễ hội thu hút nhiều đoàn nghệ nhân các tỉnh, thành tham gia
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Nhiều tiết mục được nghệ nhân trình diễn tại lễ hội
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Màn hoá trang tại lễ hội
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Lễ hội đường phố thu hút đông đảo nghệ nhân tham gia
HỮU PHÚC

Từ khóa

Nghệ nhân Cà kheo Nhạc cụ dân tộc Lễ hội Pleiku Đường phố

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