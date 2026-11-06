Văn hóa

TPHCM trao giải Cuộc thi ảnh “Gia đình cùng đọc sách” năm 2026

SGGPO

Sáng 6-11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Gia đình cùng đọc sách” TPHCM năm 2026.

Ban Tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và đạt kết quả tốt tại cuộc thi.
Ban Tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và đạt kết quả tốt tại cuộc thi.

Sau gần một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương và người dân. Cụ thể, có 99/168 xã, phường, đặc khu triển khai phát động vòng sơ khảo. Từ đó, cuộc thi thu hút 6.362 tác phẩm tham gia vòng sơ khảo.

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Có 5 đơn vị được trao giải tập thể

Qua quá trình tuyển chọn, 1.943 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo. Có 70 tác phẩm xuất sắc được Ban Giám khảo lựa chọn để tiếp tục tham gia bình chọn trực tuyến.

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Ban Tổ chức vinh danh thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi.
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Ban Tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh.
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Các tác giả nhận giải tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 80 giải thưởng, gồm 5 giải tập thể dành cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và đạt kết quả tốt tại cuộc thi. BTC cũng trao 75 giải cá nhân, với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 5 giải chuyên đề (Tác phẩm có sức lan tỏa) và 60 tác phẩm tiêu biểu có chất lượng tốt.

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