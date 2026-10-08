Gập ghềnh ngoại giao Mỹ - Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Theo Báo The Independent (Anh), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời Hãng tin Reuters rằng Washington yêu cầu Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu uranium như một điều kiện để tiến tới thỏa thuận và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa hai nước.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên cũng phải bao gồm yêu cầu Iran giảm năng lực làm giàu uranium.

Theo ông Vance, Iran không cần làm giàu uranium tới mức 60% nếu không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington muốn thấy những bước đi cụ thể thay vì các cam kết đơn thuần.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa Mỹ và Iran vẫn đang được thúc đẩy thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán tiếp tục gặp nhiều trở ngại do bất đồng sâu sắc giữa hai bên về chương trình hạt nhân.

Cuối tháng 9, Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc làm giàu uranium ở mức 60% vẫn nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân mà Tehran tham gia.

Hãng thông tấn Fars (Iran) dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nội vụ và Hội đồng của Quốc hội Iran Mohammad Saleh Jokar tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ mức làm giàu này, coi đây là quyền cơ bản của quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã vấp phải sự chỉ trích của phe cứng rắn sau khi phát biểu trên Fox News (Mỹ) cuối tháng 9 rằng Tehran sẵn sàng giảm mức làm giàu uranium, pha loãng kho uranium đã được làm giàu tới 60% và chấp nhận cơ chế kiểm chứng quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân.

Ngày 6-10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, trong chuyến thăm Islamabad (Pakistan), kêu gọi các bên lập tức chấm dứt xung đột, trở lại con đường ngoại giao và bảo đảm đầy đủ quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

MINH CHÂU