Đảng Dân chủ Mỹ đề cử ông Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện; đợt IPO của Anthropic đạt hơn 81 tỷ USD; Mỹ trừng phạt mạng lưới bị cáo buộc tài trợ Hezbollah; cùng với thông tin về thanh sát hạt nhân tại Iran và các vụ xâm phạm dữ liệu ở Canada, Bulgaria... là những tin tức đáng chú ý sáng 19-11.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Iran. Ảnh:: Hossein Heidarpour/CC BY-SA 4.0.

Iran cho phép IAEA thanh sát theo kế hoạch tại Bushehr

Tại phiên họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Vienna, Áo, phái đoàn Nga thay mặt Iran, Nga và Trung Quốc trình bày tuyên bố chung, khẳng định Tehran đã cho phép tất cả các cuộc thanh sát theo kế hoạch của IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong năm 2026.

Ba nước đánh giá việc này thể hiện cam kết của Iran đối với các nghĩa vụ thanh sát hạt nhân và sự hợp tác với IAEA, dù tình hình an ninh tiếp tục gây trở ngại. Tuyên bố đồng thời kêu gọi giải quyết bất đồng bằng đối thoại và các biện pháp ngoại giao.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh ngoài Bushehr, cơ quan này vẫn chưa được tiếp cận các cơ sở hạt nhân đã khai báo để tiến hành kiểm chứng tại chỗ.

Đảng Dân chủ Mỹ đề cử ông Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện

Các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đề cử ông Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ Quốc hội mới, sau khi đảng này giành quyền kiểm soát Hạ viện tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tại cuộc bỏ phiếu kín nội bộ ở Washington, ngày 18-11 (giờ địa phương), ông Jeffries nhận 251 phiếu ủng hộ và 11 phiếu phản đối. Một số nghị sĩ thuộc cánh cấp tiến không ủng hộ ông do còn bất đồng về các ưu tiên chính sách của đảng.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Jeffries cam kết tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời tập trung giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt. Ông Jeffries vẫn phải được Hạ viện bầu chính thức vào ngày 3-1-2027. Nếu đắc cử, ông sẽ trở thành người da màu đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Mỹ trừng phạt mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah

Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt ba cá nhân và ba tổ chức bị Washington cáo buộc hỗ trợ tài chính cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Biện pháp này nhằm gia tăng sức ép đối với các mạng lưới tài trợ cho những lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông.

Trong danh sách do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố có tổ chức từ thiện Wa Ta’awanu và người sáng lập Afif Abdel Rida Chouman. Washington cáo buộc tổ chức này lợi dụng hoạt động cứu trợ tại miền Nam Lebanon để chuyển tiền từ các nhà tài trợ bên ngoài cho Hezbollah. Hai anh em doanh nhân người Lebanon Hassan Khechen và Ibrahim Khechen cũng bị cáo buộc chuyển tiền cho Hezbollah thông qua mạng lưới vận chuyển vàng và tiền mặt xuyên biên giới. Hai doanh nghiệp liên quan là Gold Global Company tại Lebanon và Sankari Gold tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng bị đưa vào danh sách.

Tình nguyện viên của tổ chức từ thiện Wa Ta’awanu tham gia hoạt động cứu trợ tại Lebanon. Ảnh: Al Nahda News

Theo quyết định, tài sản thuộc quyền tài phán Mỹ của các đối tượng bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa. Công dân và doanh nghiệp Mỹ nhìn chung bị cấm giao dịch với những đối tượng này nếu không được cấp phép hoặc thuộc diện miễn trừ.

Đợt IPO của Anthropic đạt hơn 81 tỷ USD

Ngày 18-11 giờ địa phương, Anthropic, công ty phát triển trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Claude, công bố chào bán 980 triệu cổ phiếu với giá 83 USD/cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Tổng giá trị chào bán tương ứng 81,34 tỷ USD. Thương vụ vượt đợt IPO của công ty công nghệ vũ trụ SpaceX để trở thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận.

Quy mô và giá chào bán đều tăng so với kế hoạch ban đầu. Trong thông báo ngày 10-11, Anthropic dự kiến bán 825 triệu cổ phiếu với khoảng giá 70-78 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu Anthropic dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq ngày 19-11, giờ Mỹ, với mã ANT. Đợt chào bán dự kiến hoàn tất ngày 20-11, sau khi đáp ứng các điều kiện thông thường.

KPMG Canada xác nhận dữ liệu khách hàng bị xâm phạm

Báo The Globe and Mail của Canada cho biết hãng kiểm toán và tư vấn KPMG Canada xác nhận đã xảy ra sự cố xâm phạm dữ liệu, ảnh hưởng đến một số tài liệu thuế của khách hàng. KPMG đang liên hệ với các khách hàng bị ảnh hưởng để thông báo về sự cố. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố số lượng khách hàng liên quan, số tài liệu bị truy cập trái phép cũng như phương thức tin tặc xâm nhập hệ thống.

Nhân viên Cơ quan thuế Canada phân loại séc gửi đến. Ảnh: Cơ quan Thuế Canada

Người phát ngôn KPMG Canada Sonja Cloutier-Bosworth khẳng định doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp bảo vệ thông tin khách hàng. Theo kết quả giám sát đang được thực hiện, dữ liệu bị ảnh hưởng chưa xuất hiện công khai trên Internet và chưa có dấu hiệu bị sử dụng trái phép. KPMG chưa cung cấp thêm thông tin về thời điểm xảy ra sự cố hoặc danh tính những người thực hiện vụ xâm nhập.

Bulgaria ngăn chặn chiến dịch gián điệp mạng

Bộ Đổi mới và Chuyển đổi số Bulgaria ngày 18-11 thông báo đã ngăn chặn một chiến dịch gián điệp mạng nhằm vào hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, diễn ra từ năm 2021. Theo Bộ trưởng Ivan Vassilev, tin tặc đã lấy cắp hơn 130 GB dữ liệu, tương đương khoảng 62 triệu trang tài liệu, gồm các báo cáo và thư từ trao đổi giữa các bộ, cơ quan nhà nước.

Vụ việc được phát hiện hồi tháng 8, sau khi hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia mới đưa vào vận hành ghi nhận hoạt động đáng ngờ. Bulgaria sau đó tổ chức điều tra liên ngành, với sự tham gia của các cơ quan an ninh, quốc phòng, cảnh sát, chuyên gia công nghệ và đối tác quốc tế. Nhà chức trách đã cô lập các hệ thống bị ảnh hưởng, chặn quyền truy cập trái phép và gỡ bỏ phần mềm độc hại.

Nhà chức trách nghi ngờ một số nhóm tin tặc quốc tế tham gia, nhưng chưa đủ căn cứ xác định có chính phủ hay cơ quan tình báo nước ngoài đứng sau. Hồ sơ đã được chuyển tới cơ quan công tố để xem xét trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

HÀ TRANG