Giá trị thực và triết lý đồng kiến tạo giữa Nam Long cùng các đối tác Nhật

Qua từng khu đô thị, sự đồng kiến tạo Việt - Nhật hiện diện trong những tiện ích đi vào vận hành, những tổ ấm sáng đèn, cộng đồng gắn kết và tầm nhìn dài hạn về một không gian sống mang giá trị thực.

Trong phát triển đô thị, giá trị của một bản quy hoạch được kiểm chứng qua tiến độ thực hiện, chất lượng bàn giao, pháp lý và khả năng hình thành cộng đồng. Đây cũng là nền tảng trong mô hình hợp tác giữa Nam Long với các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản.

Mối quan hệ bắt đầu từ năm 2015 với Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad, hai tập đoàn có hơn 100 năm kinh nghiệm trong bất động sản, giao thông và dịch vụ đô thị. Đến năm 2025, mạng lưới hợp tác được mở rộng khi Tokyu Corporation tham gia Izumi City, bổ sung kinh nghiệm phát triển giao thông gắn với thương mại, dịch vụ và cộng đồng.

Sự kết hợp này đưa kinh nghiệm quốc tế vào từng dự án, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với pháp lý, thị trường và nhu cầu sống thực của người Việt. Theo bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, các đối tác Nhật tham gia với vai trò “đồng sở hữu, đồng vận hành”, cùng thảo luận phương án chuyên môn và chịu trách nhiệm với các quyết định phát triển.

Nói về sự đồng điệu trong triết lý kinh doanh, ông Koji Haruyama - Tổng Giám đốc Nishi-Nippon Railroad Properties Việt Nam, nhấn mạnh: “Giá trị thực sự được tạo nên từ hai yếu tố, là tính minh bạch và sự đáng tin cậy. Về tính minh bạch, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm túc pháp luật và các quy định. Còn về sự đáng tin cậy, chúng tôi tập trung mang đến những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Nam Long cũng theo đuổi hai giá trị cốt lõi này. Chính sự đồng điệu đó là nền tảng để hai bên đồng hành hơn 10 năm qua và tiếp tục hợp tác bền vững trong tương lai”.

Giá trị được bồi đắp từ những cộng đồng đã thành hình

Ngày 24/9, Nam Long cùng Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad tổ chức Lễ mừng thành công dự án Akari City. Sự kiện ghi nhận một dự án đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu về phát triển sản phẩm, bàn giao, pháp lý và hình thành cộng đồng.

Toàn bộ hơn 3.500 sản phẩm tại Akari City đã được thị trường đón nhận, đưa tỷ lệ hấp thụ lên 100%. Đến nay, 97% hộ đã được cấp sổ hồng. Những con số phản ánh khả năng thực hiện cam kết của chủ đầu tư qua từng giai đoạn, bảo đảm quyền sở hữu lâu dài cho người mua nhà.

Từ khu đất trống tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, nay là một cộng đồng sầm uất đã hiện hữu với hệ thống trường học, khu thương mại, sân chơi, đường dạo và hàng nghìn ô cửa sáng đèn mỗi tối. Cột mốc “về đích” của Akari City cho thấy định hướng phát triển chiến lược của liên doanh: kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của các đối tác Nhật Bản và sự am hiểu thị trường bản địa của Tập đoàn Nam Long để kiến tạo các khu đô thị chuẩn mực, mang đậm dấu ấn tinh tế, riêng tư và bền vững.

Akari City đã hoàn tất hơn 3.500 sản phẩm với tỷ lệ hấp thụ 100%, từng bước hình thành cộng đồng cư dân sầm uất tại cửa ngõ phía Tây TPHCM

Năng lực tạo lập cộng đồng tiếp tục được thể hiện tại Mizuki Park. Khu đô thị 26 ha kết nối trực tiếp với đại lộ Nguyễn Văn Linh, được định vị là “khu đô thị người Nhật chọn đầu tư”, do Nam Long hợp tác cùng Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad phát triển. Đến nay, nơi đây đã trở thành chốn an cư của hơn 4.000 gia đình.

Mizuki Park dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, mặt nước và tiện ích đô thị. Hệ thống kênh đào, công viên ven sông, Vườn Nhật, đường dạo bộ cùng những khoảng xanh len giữa các cụm nhà ở tạo nên sự kết nối giữa thiên nhiên và sinh hoạt thường ngày. Các khu căn hộ cao tầng, nhà phố và biệt thự được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, giúp cư dân tiếp cận không gian công cộng từ nhiều phân khu.

Cộng đồng và hệ tiện ích đã vận hành tạo nền tảng để Mizuki Park tiếp tục phát triển những không gian sống mới

Trên nền tảng cộng đồng hiện hữu, Mizuki Park tiếp tục hoàn thiện với Trellia Vista, tháp căn hộ ven sông thuộc phân khu compound Trellia Cove. Công trình sở hữu hai mặt hướng thủy, mở tầm nhìn về phía mặt nước, cảnh quan xanh và khoảng trời rộng. Vị trí bên trong phân khu compound tạo sự riêng tư, đồng thời duy trì kết nối với hệ tiện ích chung của toàn khu đô thị.

Trellia Vista kế thừa những giá trị đã hiện hữu tại Mizuki Park. Cư dân tương lai có thể tiếp cận một hệ sinh thái đô thị đã vận hành, trong khi các không gian mới tiếp tục bổ sung lựa chọn nhà ở và trải nghiệm sống bên sông. Trellia Cove gồm ba khối căn hộ cao 20 tầng cùng 24 sản phẩm nhà phố, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của liên doanh Nam Long và các đối tác Nhật Bản.

Đánh giá về triết lý phát triển hướng đến người ở thực tại các khu đô thị tích hợp nói chung và tại Mizuki Park nói riêng, ông Fukumoto Shota - Tổng Giám đốc Hankyu Hanshin Properties chia sẻ: “Lý do lớn nhất thúc đẩy hợp tác là tầm nhìn ‘Tạo ra những không gian sống mà mọi người thực sự cần’ của Nam Long hoàn toàn đồng điệu với chúng tôi. Tại Nhật Bản, qua hơn 100 năm phát triển nhà ở, chúng tôi luôn hình dung sâu sắc về cuộc sống của người dân để mang lại cho họ môi trường sống tốt nhất. Dù Nhật Bản và Việt Nam là hai quốc gia khác nhau, nhưng chí hướng của chúng tôi lại hoàn toàn tương đồng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác vững chắc, đóng góp nhiều hơn cho xã hội Việt Nam. Chúng tôi cũng tin rằng nhu cầu nhà ở tại đô thị vệ tinh tại Việt Nam sẽ ngày càng tăng cao cùng với sự phát triển hạ tầng. Định hướng đồng hành cùng Nam Long, hướng đến người mua nhà có nhu cầu ở thực sẽ không thay đổi”.

Năng lực được nối dài qua nhiều hình thái đô thị

Trong các dự án hợp tác Việt - Nhật, “chất Nhật” không chỉ nằm ở cảnh quan bên ngoài mà hiện diện sâu sắc trong phương pháp quản trị. Điều đó được thể hiện qua tính kỷ luật trong kế hoạch và tiến độ; sự chính xác trong thiết kế, lựa chọn vật liệu; và tính minh bạch gắn với quá trình ra quyết định và thực hiện cam kết.

Cách tiếp cận ấy được mở rộng tại Izumi City, khu đô thị 170 ha bên sông Đồng Nai. Phân khu đầu tiên Izumi Gardenia đã bàn giao và đón cư dân về an cư, từng bước hình thành cộng đồng. Dự án tiếp tục phát triển với Izumi Gardenia theo mô hình compound, cảnh quan xanh và trải nghiệm sống gắn liền thiên nhiên sông nước. Hệ thống nhà ở thấp tầng được tổ chức cùng đường nội khu, khoảng mở và các tiện ích chung, hướng đến sự cân bằng giữa tính riêng tư và khả năng kết nối cộng đồng.

Izumi City cũng đánh dấu sự mở rộng trong mạng lưới đối tác Nhật của Nam Long khi có sự tham gia của Tokyu Corporation từ năm 2025, bên cạnh Hankyu Hanshin Properties.

Chia sẻ về góc nhìn phát triển hạ tầng và đô thị tích hợp tại Việt Nam, ông Nakamura Masaki - Giám đốc Khối Kinh Doanh Quốc Tế Tokyu Corporation kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tokyu Development nhận định rằng Việt Nam là thị trường hấp dẫn với sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng giao thông như tuyến Metro số 1 hay các trục đường kết nối. Tuy nhiên, giá bất động sản tăng nhanh đang tạo rào cản cho người có nhu cầu thực.

“Vì vậy, thông qua hợp tác chiến lược với Nam Long, chúng tôi kiên định với mục tiêu phát triển các khu đô thị lấy cư dân làm cốt lõi, mang đến các sản phẩm có mức giá hợp lý, tương xứng với giá trị sống đích thực mà khách hàng đáng nhận được. Trong phát triển đô thị, chúng tôi quan niệm rằng không chỉ ‘phần cứng’ mà việc bồi đắp ‘phần mềm’ cũng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh nền tảng quản lý và vận hành nhằm duy trì chất lượng cơ sở vật chất, chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng cộng đồng, với mong muốn kiến tạo một môi trường sống mà mỗi cư dân đều cảm thấy gắn bó và tự hào”, ông Nakamura Masaki cho biết.

Chuỗi tiện ích giáo dục, thương mại, thể thao và giải trí được phát triển theo tiến độ hình thành cộng đồng

Tại Waterpoint, bài toán phát triển được đặt trong quy mô 355 ha bên sông Vàm Cỏ Đông. Khu đô thị được tổ chức thành nhiều phân khu, kết nối qua hệ thống giao thông nội khu, sáu lớp mảng xanh, Làng Văn hóa Việt - Nhật và chuỗi tiện ích phục vụ giáo dục, thương mại, thể thao, giải trí. Quy mô lớn đòi hỏi từng hạng mục được triển khai theo tốc độ hình thành cộng đồng và duy trì khả năng vận hành qua nhiều giai đoạn.

Từ những khu đô thị cao tầng và đô thị ven sông, Elyse Island mở rộng danh mục sang mô hình khu đô thị sinh thái đảo với tính riêng tư cao hơn. Khu đô thị rộng 45 ha trên đảo Đại Phước, được Nam Long hợp tác cùng Nishi-Nippon Railroad đầu tư phát triển, sở hữu khoảng 1,5 km mặt sông. Hệ biệt thự, công trình công cộng, không gian cây xanh, mặt nước và mạng lưới giao thông nội khu được quy hoạch theo định hướng nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Dấu ấn Nhật Bản tại Elyse Island cũng được thể hiện rõ trong tổ hợp chăm sóc sức khỏe Onsen Spa - Ganbanyoku. Tinh thần hiếu khách Omotenashi được đưa vào cách tổ chức dịch vụ, hướng đến sự chu đáo và cảm nhận của cư dân trong từng trải nghiệm.

Cảnh quan, tiện ích và các hoạt động thường ngày cùng nuôi dưỡng sự gắn kết giữa cư dân tại các khu đô thị Nam Long

Cộng hưởng giá trị cho hành trình tương lai

Mỗi khu đô thị tích hợp được Nam Long và các đối tác Nhật Bản phát triển mang những hình thái riêng. Nếu Akari City tập trung vào nhịp sống cao tầng tại cửa ngõ phía tây TPHCM, thì Mizuki Park gắn cộng đồng với cảnh quan sông nước, Izumi City phát triển đô thị ven sông ở cửa ngõ phía đông. Trong khi đó, Waterpoint mở rộng hệ sinh thái trên quy mô hàng trăm hecta.

Riêng Elyse Island hướng đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng trên đảo tự nhiên. Tuy nhiên, điểm tương đồng giữa các khu đô thị tích hợp này chính là cùng chia sẻ nền tảng quy hoạch hướng đến nhu cầu thực, tiện ích phát triển theo cộng đồng và cam kết được theo đuổi qua nhiều giai đoạn.