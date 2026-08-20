Giá vàng thế giới vượt 4.500 USD

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 19-8, có thời điểm vượt 4.500 USD/ounce và lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu nhằm hỗ trợ thanh khoản, qua đó kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD giảm.

Diễn biến giá vàng theo thời gian thực. Ảnh: GOLD PRICE

Theo cập nhật mới nhất sáng 20-8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên khoảng 4.523 USD/ounce.

Động thái của Bộ Tài chính Mỹ đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài giảm mạnh, trong khi đồng USD suy yếu, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ giảm 8 điểm cơ bản xuống khoảng 5,2%. Bên cạnh đó, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 tới đây cũng hỗ trợ giá vàng. Thị trường đang theo dõi sát các số liệu kinh tế Mỹ để đánh giá khả năng FED điều chỉnh chính sách tiền tệ ở những tháng tới.

Trong diễn biến liên quan, giá dầu thô tăng mạnh, chốt phiên ở mức cao nhất kể từ ngày 24-7: giá dầu Brent Biển Bắc tăng 60 cent, tương đương 0,7%, lên 91,62 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 89 cent, tương đương 1,1%, lên 85,83 USD/thùng.

Chuyên gia của công ty môi giới Pepperstone, Australia nhận định, việc giá dầu Brent vượt 91 USD/thùng cho thấy các nhà giao dịch đang đánh giá rủi ro cao hơn và giá dầu có khả năng trở lại mức 100 USD/thùng nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài.

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