Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Long nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: HOÀI THU

Chiều 15-10, UBND T`P Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP Hà Nội công bố Quyết định số 5779/QĐ-UBND ngày 15-10-2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trao quyết định, chúc mừng và tin tưởng ông Nguyễn Đức Long sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Sở Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các sở, ngành chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: HOÀI THU

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, ngành y tế Thủ đô đang đảm nhận khối lượng công việc lớn, vừa chăm sóc sức khỏe người dân Hà Nội, vừa tiếp nhận, chia sẻ áp lực khám, chữa bệnh cho người bệnh từ các tỉnh, thành lân cận. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thành phố và kỳ vọng của người dân Thủ đô.

TS-BS Nguyễn Đức Long sinh năm 1980, tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2003, hoàn thành chương trình Cao học Tim mạch tại Học viện Quân y năm 2006 và nghiên cứu sinh chuyên ngành Tim mạch năm 2008-2015. Ông bắt đầu công tác tại Bệnh viện Thanh Nhàn từ năm 2003. Giai đoạn 2011-2013, ông làm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai; từ năm 2013-2017, ông giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Từ năm 2017-2021, ông làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai. Tháng 8-2021, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

NGỌC DUNG - HOÀI THU