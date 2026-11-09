Công an phong tỏa hiện trường vụ phát hiện nhiều xương nghi của người

Lực lượng chức năng phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường khu vực phát hiện vật nghi là xương sọ, xương cẳng chân người ở ven đường Lương Văn Can.

Tối ngày 9-11, lực lượng chức năng phường Linh Xuân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân trên đường đi giăng lưới bắt cá ở sau một trường đại học trên đường Lương Văn Can thì phát hiện một số khúc xương giống xương người. Những xương này nghi là xương hộp sọ và xương cẳng chân, nằm rải rác ở khu vực. Người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: HT

NGUYỄN TÂN