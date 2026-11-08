Giáo viên Nhật hỗ trợ dạy tiếng Nhật tại nhiều trường phổ thông

TPHCM hiện đang triển khai giảng dạy tiếng Nhật theo 4 loại hình, gồm ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, chuyên và chương trình nhà trường. Trong đó, giáo viên người Nhật hỗ trợ giảng dạy tại các trường có loại hình ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, trường chuyên.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc giảng dạy tiếng Nhật là ngoại ngữ 1 đang được triển khai ở 6 trường tại khu vực 1, gồm: THCS Lê Quý Đôn, THCS Hai Bà Trưng, THCS Võ Trường Toản, THPT Lê Quý Đôn, THPT Marie Curie, THPT Trưng Vương.

Giảng dạy tiếng Nhật là ngoại ngữ 2 tại 4 trường ở khu vực 2 Bình Dương, gồm: THCS Bình Thắng, THCS Nguyễn Văn Tiết; THPT Dĩ An, THPT chuyên Hùng Vương và 6 trường của khu vực 3 Bà Rịa- Vũng Tàu gồm THPT Châu Thành, THPT Phú Mỹ, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Bà Rịa, THPT Nguyễn Huệ, THPT Vũng Tàu.

Giảng dạy tiếng Nhật theo chương trình chuyên ở 2 trường là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Hùng Vương; Ngoài ra, tiếng Nhật còn được triển khai giảng dạy theo loại hình chương trình nhà trường như Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Trường THPT Việt Nhật…

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, giáo viên người Nhật hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật tại các trường phổ thông có giảng dạy tiếng Nhật trên địa bàn thành phố theo chương trình Cộng sự tiếng Nhật do Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản) phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản và Bộ GD-ĐT tổ chức ở một số tỉnh, thành trên cả nước.

Năm học 2026-2027 là năm thứ 13 chương trình Cộng sự tiếng Nhật được tổ chức, kinh phí chương trình được phía Nhật Bản hỗ trợ, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, thắt chặt mối quan hệ giữa 2 quốc gia Việt Nam- Nhật Bản. Các giáo viên người Nhật này sẽ trợ giảng và đồng giảng với giáo viên người Việt Nam đang giảng dạy chính thức tiếng Nhật trong các nhà trường, nhằm nâng chuẩn năng lực của học sinh.

Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn là một trong những trường tại TPHCM nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Cộng sự tiếng Nhật hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật cho học sinh nhiều năm nay. Cô Trần Thuý An, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027 trường có 123 học sinh theo học tiếng Nhật là ngoại ngữ 1, với thời lượng 3 tiết chính khoá và 3 tiết tăng cường.

Từ thực tế triển khai tại đơn vị, cô An đánh giá, chương trình Cộng sự tiếng Nhật có ý nghĩa thiết thực và lâu dài trên nhiều phương diện. Trước hết giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ, tạo môi trường tiếp xúc với tiếng Nhật tự nhiên, giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và niềm yêu thích học ngoại ngữ. Với sự hỗ trợ từ giáo viên người Nhật đã mang đến môi trường học tập sinh động, thực tiễn, góp phần đa dạng hóa phương pháp dạy và học ngoại ngữ tại nhà trường.

“Đặc biệt, qua sự hỗ trợ giảng dạy của giáo viên Nhật Bản giúp học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người, văn hóa và tác phong Nhật Bản, đồng thời có cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam. Chính điều này thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình giao lưu hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục. Cũng qua đó, phát triển năng lực hội nhập cho học sinh, bồi dưỡng sự tự tin, khả năng giao tiếp liên văn hóa và tư duy công dân toàn cầu cho học sinh nhà trường”, cô An nhấn mạnh.

YẾN HOA