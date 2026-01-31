Học sinh nói về điều tử tế qua cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Sáng 31-1, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm học 2025-2026. Đây là lần thứ 8, Sở GD-ĐT phối hợp Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM tổ chức cuộc thi.

Học sinh tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, sáng 31-1

Năm nay, cuộc thi gồm 2 nội dung thi: thuyết trình với chủ đề “Những điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc lớn” và thi thiết kế poster với chủ đề “Trường học hạnh phúc của em”.

Học sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi

Qua các phần thi, các thí sinh đã mang đến cuộc thi nhiều góc nhìn sâu sắc về "những điều tử tế". Các em đều cho rằng, sự tử tế không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao mà đôi khi từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy yêu thương như một nụ cười khi gặp nhau buổi sáng, lời cảm ơn khi được giúp đỡ, hành động nhường ghế cho người khác trên xe buýt...

Trong trường học, sự tử tế thể hiện qua việc giảng lại bài cho bạn chưa hiểu, cả lớp động viên một bạn mắc lỗi thay vì chê trách, lắng nghe một người bạn đang buồn...

"Điều tử tế không tốn tiền bạc, không mất nhiều thời gian, nhưng có thể sưởi ấm trái tim người khác và cả chính chúng ta. Mỗi hành động tử tế giống như một hạt giống nhỏ, được gieo xuống hôm nay và sẽ nở thành hạnh phúc trong tương lai", Vĩ Kiệt, lớp 9/16, Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM) nêu quan điểm tại cuộc thi.

Ông Ono Mauso, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM cho biết, số lượng trường tham gia dự thi năm nay tăng gần gấp đôi so với năm học 2024-2025, là minh chứng cho việc học tập tiếng Nhật đang ngày càng mở rộng tại TPHCM. Đây là một trong những cơ sở giúp củng cố quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước, bởi học tập ngôn ngữ góp phần tìm hiểu về văn hóa, gia tăng kết nối giữa các quốc gia. Ông Ono Mauso, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM vui mừng khi số lượng trường và học sinh tham gia học tập tiếng Nhật ngày càng mở rộng

Trước đó, ở vòng thi cấp trường, cuộc thi có tổng cộng 452 bài dự thi, trong đó có 257 bài dự thi của học sinh THCS và 195 bài dự thi của học sinh THPT. Từ đó, ban tổ chức đã chọn ra 14 bài dự thi vòng chung kết.

Ở nội dung thi thiết kế poster, có tất cả 12 tác phẩm dự thi của học sinh đến từ 12 đơn vị trường học. Các nhóm dự thi đã chia sẻ những cảm nghĩ, mong muốn đối với ngôi trường hạnh phúc thông qua những bức tranh do chính các em vẽ, thiết kế.

Bên lề cuộc thi, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM trưng bày các gian hàng giới thiệu về văn hóa Nhật Bản giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm một trong những nền văn hóa phát triển của thế giới.

THU TÂM